Marysol Sosa Aclara si Fue Invitada al Homenaje a José José

El pasado 17 de febrero habría sido el cumpleaños 76 de José José. Por ello es que Anel Noreña y José Joel realizaron una ceremonia en memoria al cantante en su natal colonia Clavería. Por su parte, Marysol Sosa dio un concierto para homenajear a su padre. La cantante aclaró a medios si fue invitada al otro homenaje que se realizó.

Marysol Sosa dio un concierto en un centro comercial en memoria de José José. Tras el espectáculo, la cantante se reunió brevemente con la prensa y confirmó que su mamá, Anel Noreña, no le permite usar el nombre de su padre:

En mí causa otras cosas [no poder nombrarse ‘hija de José José’], pues cómo me quitas el título que ya tengo para siempre. No estaría mal si me lo autorizaran [usar el nombre de su papá], pero hoy a nivel legal está en lo que está la situación.