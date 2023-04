Matthew McConaughey Sospecha que Woody Harrelson Podría Ser Su Hermano

Matthew McConaughey sospecha que Woody Harrelson podría ser más que su amigo, pues considera que incluso podrían ser hermanos biológicos. Así lo reveló el actor durante su participación en el pódcast Let's Talk Off Camera, de Kelly Ripa.

McConaughey participó en el espacio para hablar del nuevo proyecto que protagonizará junto a Harrelson para Apple TV+, Brother from Another Mother (Hermano de otra Madre), título que evoca a la amistad que ambos actores sostienen desde hace décadas.

Durante la charla, el ganador del Óscar por El Club de los Desahuciados reveló sus sospechas al compartir que, al parecer, su madre conoció "íntimamente" al padre de su amigo, Woody Harrelson.

"Es parte de nuestro 'bromance', ¿sabes? Mis hijos lo llaman 'tío' Woody, sus hijos me llaman 'tío' Matthew. Si ves muchas fotos de nosotros, su familia piensa que yo soy él. En muchas fotos, mi familia piensa que él es yo", compartió.

"Hace algunos años, en Grecia, estábamos reunidos hablando de qué tan cercanas eran nuestras familias. Mi madre estaba ahí y dijo: 'Woody, conocí a tu padre'. Todos notamos los puntos suspensivos cuando dijo 'conocí'", reveló McConaughey.

El actor añadió que después de la impactante revelación, ambos actores se dieron a la tarea de investigar un poco más sobre la historia de sus familias, y encontraron que el padre de Woody se encontraba en el este de Texas justo cuando los padres de McConaughey estaban en proceso de divorcio, lo que abre la posibilidad de que —tal como lo dijo—, la madre de Matthew haya 'conocido' al padre de Woody.

McConaughey señaló que ambos han considerado la posibilidad de realizar una prueba de ADN para confirmar o desestimar sus sospechas, pero acepta que es un paso que aún no está seguro de dar.

"Mira, para Woody es fácil decir 'vamos a hacerlo' porque realmente no cambiaría nada para él. Es un poco más difícil para mí porque sería como decir: 'Espera, ¿me estás diciendo que mi padre no es mi padre, después de 53 años en los que me han hecho creer eso?' Hay mucho más en juego para mí", explicó.

