Galería | Rihanna ‘Ilumina’ Medio Tiempo del Super Bowl LVII

El 12 de febrero de 2023 fue la fecha elegida para llevar a cabo la fiesta del Super Bowl LVII en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en Estados Unidos.

En esta ocasión, Las Águilas de Filadelfia y Los Jefes de Kansas comenzaron la disputa del Super Tazón alrededor de las 18:45 horas, tiempo de México, pero fue hasta las 19:15 horas cuando Rihanna, la artista encargada de dar el show del medio tiempo inició sus preparativos para subir al escenario.

Con el apoyo de celebridades como Cara Delavinge, quien portó una camiseta con la leyenda "un partido de futbol interrumpió un concierto de Rihanna, es extraño, pero no importa", la cantante, actriz, diseñadora y empresaria barbadense mantuvo al público al filo de sus butacas, ya que desde hace unos años fueron muchos de sus seguidores quienes esperaban que se presentara en un escenario de tal magnitud.

La lista de canciones que conformaron una primera selección de temas hecha por Rihanna para el show del medio tiempo estuvo, al inicio, conformada por 39 títulos que representaron la gran trayectoria de la artista, quien además vive la experiencia de ser madre primeriza.

A las 19:28 horas, Rihanna subió al escenario con un atuendo rojo e interpretó "Bitch Better Have My Money" a bordo de una plataforma elevada. A la par, un grupo de bailarines vestidos de blanco realizaron una coreografía oara este tema.

Después, "Where have you been", "Only Girl (In the wold)" y "We Foud Love" siguieron el setlist del Super Bowl tiempo para dar pie a "Rude Boy" y "Work".

Tras un breve interludio, la lista continuó con "Pour it up" y "All the Lights", siendo "Umbrella" el tema que más emoción despertó entre la audiencia, ya que Rihanna volvió a elevarse en su plataforma mientras decenas de voces corearon la canción.

"Diamonds" supuso la despedida de una de las reinas de la música pop del Super Tazón LVII y el espectáculo marcó así tendencia en las redes sociales con más de un millón de interacciones en las cuentas oficiales de la NFL.

