Medio tiempo del Super Bowl 2026: Bad Bunny Será el Encargado del Show

Después de muchas especulaciones y sospechas de muchos nombres, al fin sabemos quién es el artista que se presentará en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Hoy domingo 28 de septiembre durante el partido entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers, se anunció el nombre del artista que amenizará el medio tiempo del Super Bowl este 2026.

Y ese artista será: Benito Antonio Martínez Ocasio, aka Bad Bunny.

Así lo informó el intérprete en sus redes sociales oficiales

La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2025 es una gran sorpresa, debido a que el puertorriqueño se abstuvo de abrir fechas de conciertos en Estados Unidos por temor a que hubiera redadas de ICE.

Sin embargo, hoy domingo 28 de septiembre de 2025, más temprano, Bad Bunny publicó en X que, platicando con su equipo, tomó la decisión de hacer una sola fecha en Estados Unidos, se refería al Super Bowl.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El próximo Super Bowl, donde Benito llevará el sazón latino a Estados Unidos, se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California.