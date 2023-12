Los Conciertos que Marcaron a México en el 2023

El 2023 fue un gran año para la industria de la música en vivo, pues hubo conciertos para todos los gustos en distintas partes del país, pero fue la Ciudad de México la entidad que concentró la gran mayoría de ellos.

A lo largo del año, se vivieron grandes espectáculos, como los esperados regresos de Luis Miguel y RBD, pero también se vivió la primera visita de Taylor Swift a México. Estos son algunos de los conciertos que dejaron marca en el público mexicano:

Salió 'El Sol' con Luis Miguel

Luis Miguel era uno de los espectáculos más esperados por el público mexicano, pues llevaba más de cinco años sin pisar los escenarios. El Sol salió en gran parte de la República Mexicana, pues con su gira Tour 2023 recorrió distintas ciudades del país como Morelia, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y por supuesto, CDMX, donde ofreció un total de ocho conciertos en la Arena Ciudad de México.

En cada una de sus presentaciones, Luis Miguel hizo un recorrido por su extensa carrera musical, interpretando temas que lo posicionaron como un referente de la música pop hispanoamericana hasta los temas de mariachi que le dieron un nuevo giro a su carrera.

Depeche Mode y una noche llena de nostalgia

Dave Gahan y Martin Gore visitaron la Ciudad de México para ofrecer tres noches de su Memento Mori Tour en el Foro Sol. A un año de la muerte de Andrew Fletcher, el ahora dúo británico demostró por qué es una de las bandas más influeyentes de la actualidad, interpretando clásicos como Enjoy the silence y Never let me down, y llenando de emotividad con algunas canciones dedicadas a su difunto compañero, como World in my eyes.

¡Y Soy Rebelde!

Tras 15 años de su separación, RBD anunció la gira de reencuentro Soy Rebelde Tour, con la cual visitaron Estados Unidos, algunos países de Sudamérica y por supuesto, México. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México vivieron el regreso de la llamada "generación rebelde", reviviendo temas de la agrupación como Sálvame, Tras de mí, Nuestro amor y muchas más.

El impacto de este regreso fue tal, que la agrupación impuso una marca de siete conciertos en estadios en la CDMX: seis presentaciones en el Foro Sol y uno más en el Estadio Azteca, que fue además el cierre de la gira.

Video: RBD Se Despide con Emotivo Espectáculo en el Azteca

Taylor Swift finalmente llega a México

Tras años de espera, las plegarias de los y las swifties fueron escuchadas, pues Taylor Swift visitó México por primera vez. Durante cuatro noches de agosto, la estadounidense conquistó el Foro Sol de la capital, sin importar los elevados precios de sus entradas.

El fenómeno swiftie llegó a tal grado, que las fanáticas hicieron de todo para vivir una noche perfecta, pues incluso llevaron friendship bracelets al monolito de Tláloc en el Museo de Antropología para 'pedir' que no lloviera.

La cantante conquistó México con su The Eras Tour, haciendo un amplio recorrido por su trayectoria musical, interpretando sus grandes éxitos como Blank Space, Style, Shake it off, Look what you make me do, Karma y muchas más.

Billie Eilish: el caos después de la tormenta

En marzo, Billie Eilish se disponía a realizar su primera presentación en solitario en la Ciudad de México, pero Tláloc tuvo planes muy distintos, pues un par de horas antes de que comenzara el concierto, se registró una intensa tormenta eléctrica con granizo incluido.

Aunque la tormenta pasó antes de las 9:00 de la noche, se determinó la cancelación del concierto. A manera de agradecimiento para sus fans, la cantante subió al escenario para cantar algunas canciones acústicas prometiendo que el concierto iba a reagendarse.

Pasada la medianoche del 31 de marzo, se informó que el concierto se realizaría ese mismo día, desatando pánico entre los fans, pues los que venían de otras partes del país ya iban de regreso a sus ciudades de origen.

Billie Eilish se presentó en el Foro Sol de la CDMX como parte de su gira Happier Than Ever Tour, dejando en el olvido la caótica noche previa y llenando de energía a los más de 60 mil asistentes que tuvieron que reorganizar sus agendas para asistir al espectáculo.

Video: Cancelan Concierto de Billie Eilish en Foro Sol, por Lluvias

Paul McCartney regresa a México

Tras casi 6 años de su última visita, Paul McCartney regresó a México para presentar su gira Got Back Tour en el Foro Sol. El exintegrante de los Beatles demostró por qué es una leyenda viva de la música, interpretando canciones de todas sus etapas musicales, desde The Quarrymen, pasando por The Beatles y Wings, hasta su etapa solista.

Clásicos como A hard day's night, Hey Jude, Something, Let 'em in y muchas más formaron parte de las presentaciones.

Video: Nostalgia, Diversión y Gusto por la Música, Así se Vivió el Segundo Concierto de Paul McCartney

Muse arranca gira mundial en México

La banda británica Muse dio arranque a los conciertos en México con dos presentaciones en el Foro Sol para dar inicio a su gira Will of the People Tour. Matt Bellamy y compañía se presentaron ante más de 60 mil personas por noche, interpretando canciones que los consolidaron como una de las bandas más importantes del siglo XXI, como Knights of Cydonia, Hysteria, Plug in baby y Madness, pero también presentando nuevos temas como Compliance y Won't stand down.

Blackpink conquista México con K-Pop

Blackpink se presentó dos noches seguidas en el Foro Sol, convirtiéndose en la primera agrupación del género K-Pop en subir a la tarima de este recinto, considerado como uno de los más importantes de la escena musical latinoamericana.

Fueron más de 100 mil Blinks las que acudieron a los primeros conciertos de la agrupación en México, donde se escucharon temas como Pretty Savage, Kill this love, y muchas más.

Imagine Dragons regala noche emotiva

En mayo, Imagine Dragons se presentó en el Foro Sol para reponer los dos conciertos programados para 2022 que tuvieron que ser cancelados por problemas de salud del vocalista, Dan Reynolds. La banda regaló una noche cargada de emotividad, interpretando temas como Whatever it takes, Believer, Radioactive, On top of the world y otras más.

Además, la agrupación originaria de Las Vegas, Estados Unidos, también fue uno de los actos estelares del Corona Capital Guadalajara.

Noticia relacionada: Poncho Herrera Manda Mensaje a RBD por Final del 'Soy Rebelde Tour'

También brillaron los festivales de música

México no solamente vivió conciertos en solitario de estrellas globales, sino que también los festivales destacaron por contar con line-ups de talla internacional, como Pal Norte, donde se presentaron Twenty One Pilots, Billie Eilish y The Killers.

El Vive Latino demostró por qué es uno de los festivales más importantes del país, incorporando a Red Hot Chili Peppers y Los Búnkers como actos estelares de su edición 2023.

También surgieron nuevas propuestas como el Festival Arre, dedicado al género regional mexicano que en su primera edición contó la participación de Ramón Ayala, Peso Pluma, Yahritza y su esencia, y muchos más.

Por último, el Corona Capital se consolidó como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica al presentar un line-up estelar con The Cure, Pet Shop Boys, The Hives, Arcade Fire, Pulp, Blur y Kasabian, entre otros.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OAGL