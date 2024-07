¡Milagroso Reencuentro! Mujer Encuentra a su Perrito Perdido Nueve Años Atrás

Gizmo, un perrito chihuahua que estuvo perdido durante nueve años se reunió con su dueña, Judith Monarrez, quien siempre estuvo buscándolo y guardaba la esperanza de poder encontrarlo algún día.

Cuando Gizmo tenía apenas dos años se salió por la puerta trasera del jardín de la casa de Judith, a quien un vecino le dijo que había visto a una mujer, manejando una camioneta, recoger y llevarse al perrito el día que escapó de casa en 2015.

Cristen Drummond, una periodista de una televisora de Las Vegas, donde sucedieron los hechos, hizo público el caso en sus redes sociales, en las que contó la historia del reencuentro feliz entre Gizmo y Judith.

Te recomendamos: Lomito Andaba de 'Pata de Perro' por Tequila, Jalisco, Mientras su Dueña Estaba de Vacaciones

La periodista contó que después de que el perrito se perdiera, Judith abrió una página de Facebook, imprimió volantes y se puso en contacto con las oficinas veterinarias para intentar encontrarlo, pero no tuvo suerte.

Sin embargo, la mujer se llevó la sorpresa de su vida cuando recibió un correo de un centro de emergencias animales, en donde le decían que tenían a Gizmo, a quien la mujer le había implantado un microchip antes de que se perdiera.

El microchip funcionó cuando le pasaron un escáner a Gizmo en el centro veterinario y arrojó los datos de Judith.

A lost #LasVegas dog and his owner reunite nine years later.



Judith Monarrez said 11-year-old Gizmo was scanned at the Animal Emergency Center last week. She “never gave up hope” that they would find each other again after he escaped from the family’s backyard in 2015. pic.twitter.com/RZfUyJWb37