Miley Cyrus Lanza Sencillo con ¿Indirecta para su Ex?

En noviembre de 2022, Miley Cyrus se presentó en la Ciudad de México como parte del line up del festival Corona Capital. Con este concierto, provocó que más de cien mil personas se dieran cita en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y un mes después le dieran seguimiento a los promocionales que aparecieron en las calles de CDMX, Berlín y París, entre otras capitales del mundo, sobre un nuevo material que la cantante estaba preparando.

En enero de 2023, específicamente el día 13 —en horario de Australia—, la cantante dio a conocer “Flowers” como el primer sencillo de Endless Summer Vacation; su octavo disco que se estrenará el 10 de marzo de este año.

Sin embargo, este día las redes sociales no solo se encendieron por la llegada del material, sino porque el 13 de enero también es la fecha del cumpleaños de Liam Hemsworth, exesposo de Cyrus y a quien los seguidores de la cantante han adjudicado la canción.

“Éramos buenos, éramos maravillosos. Todo era como una especie de sueño que no se puede vender. Teníamos razón, hasta que nos equivocamos. Construimos una casa y luego la vimos arder” son las primeras líneas con las que “Flowers” se presenta.

Para los fans de Miley, este aspecto es una importante referencia al breve matrimonio que ella y Liam Hemsworth tuvieron, mismo que terminó a los ocho meses de haber comenzado.

Aunque la también actriz y modelo no ha especificado que este tema sea una referencia para Hemsworth, el rompimiento de la pareja fue sumamente polémico e involucró una serie de reacciones, por parte de ambos, a través de redes sociales como Twitter, en donde se destacó que “Flowers” sería una respuesta a la canción favorita de Liam Hemsworth -When I was your man- de Bruno Mars.