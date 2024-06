"Mis Verdaderos Fans Saben que Tardo en Salir al Escenario", Responde Madonna a Demanda

Madonna fue demandada colectivamente por iniciar de forma tardía sus conciertos a lo que respondió que "sus verdaderos seguidores saben que ella siempre sube al escenario más tarde de la hora prevista", según la revista TMZ.

La intérprete de Like a Virgin está de lleno en su gira internacional The Celebration Tour, pero fue demandada por comenzar varios de sus conciertos en Nueva York más tarde de la hora anunciada oficialmente.

Michael Fellows y Jonathan Hadden emprendieron una batalla legal en diciembre pasado contra la reina del pop, Live Nation, como organizadora del tour, y el Barclays Center, escenario del concierto, por "prácticas comerciales intolerables, injustas y/o engañosas".

Ambos alegaron que tanto el folleto del concierto como la promoción de los tres conciertos de diciembre del tour en Nueva York especificaban que el espectáculo comenzaría a las 20:30 hora local, pero empezó después de las 22:40.

