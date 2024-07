Cazzu Lanza Nueva Canción Días Después de la Boda de su Ex, Christian Nodal

Mientras en redes sociales el tema del momento es la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, la expareja del intérprete y madre de su hija, Inti, la cantante argentina Cazzu retomó su carrera y ya lanzó una nueva canción.

Este nuevo tema lleva por nombre Modo Animal y es una colaboración en la que fue invitada por el uruguayo Mesita, quien promociona su más reciente álbum Tsunami.

El lanzamiento de esta nueva canción desató sospechas entre los internautas, pues algunos sospechan que puede haber alguna indirecta para su ex, Christian Nodal, quien recién celebró su boda con la también cantante Ángela Aguilar.

Contrario a lo que podría pensarse, la canción de Cazzu y Mesita no contiene algún mensaje contra Christian Nodal, ex de Cazzu. Esta es la letra de la nueva canción:

Con las luce’ a oscura’

Donde no se ve pero se siente igual, me pierdo en la locura

Viviendo un TBT de cuando sin escala’ volamo’ a la altura

Vamo’ a encontrarno’ donde la ley no llega

Si hasta la vida está echada a la suerte, ma, tirá una monedaEn una casa con vista al mar, nos transformamo’ modo animal

Ponemo’ el celu en “no molestar”, por una noche somos rockstar’

Te pone adicta y a mí también, la sensación de portarse mal

Tirando al cielo muchos de cien, pongo tu cama en modo ilegal

Como los delincuentes

Nunca me va a importar lo que hable la gente

No puedo superar

Que-Que la cama la partíamo’ en dos

A las 3 lo hicimos en el balcón

Y en cuatro destrozamos el colchón, ay, papi, ah

A 200 por la carreteraUna Hayabusa, pinta de pantera

Pide por esa boquita lo que quiera’

Yo soy tu bandida (Tu bandolera)

Sos mi bandida, te saqué la foto (Ah-ah)

Yo tu chacal con el coro roto (Roto)

Quiero meterle a ese toto

Despué' mandarle mecha a la que pega como

Cotto (Prr)Los do’ sabemo’, ma, cómo se siente

Si los cuerpo’ envolvemo’, el cora no miente (Eh-eh-eh)

Con el sudor pintada tu frente

Má-Mátandonos como los delincuente’ (Ey)

Con las luce’ a oscura’

Donde no se ve pero se siente igual, me pierdo en la locura

Viviendo un TBT de cuando sin escala’ volamo’ a la altura

Vamo’ a encontrarno’ donde la ley no llega

Si hasta la vida está echada a la suerte, ma, tirá una moneda

En una casa con vista al mar, nos transformamo’ modo animal

Ponemo’ el celu en “no molestar”, por una noche somos rockstar’

Te pone adicta y a mí también, la sensación de portarse mal

Tirando al cielo muchos de cien, pongo tu cama en modo ilegal

En una casa con vista al mar, nos transformamo’ modo animal

Ponemo’ el celu en “no molestar”, por una noche somos rockstar’

Te pone adicta y a mí también, la sensación de portarse mal

Tirando al cielo muchos de cien, pongo tu cama en modo ilegal