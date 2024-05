Muere Morgan Spurlock: Cineasta Comió Hamburguesas por 1 Mes para Documental ‘Super Size Me'

Morgan Spurlock, cineasta nominado al Oscar por el documental “Super Engórdame” (Super Size Me) de 2004, en el que comió hamburguesas por un mes, murió a causa de cáncer a los 53 años, dio a conocer este viernes en un comunicado su familia.

El director de los famosos documentales que hacen una crítica a los restaurantes de comida rápida "falleció pacíficamente en Nueva York rodeado de familiares y amigos" este jueves 23 de mayo 2024. A comienzos de año había estado recibiendo quimioterapia, de acuerdo con medios de Estados Unidos.

"Fue un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan. Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él", expresó su hermano Craig Spurlock.

¿Quién era Morgan Spurlock?

El cineasta alcanzó la fama por el documental 'Super Size Me' en el cual se sometió a un experimento en el cual solo consumía alimentos como hamburguesas y papas durante 30 días para comprobar cómo le afectaba a su físico y a su mente, pues aumentó drásticamente de peso, además de sufrir daños en el hígado.

En 2019, Morgan Spurlock reactivó su batalla contra la industria alimentaria, pero esta vez lo hizo detrás del mostrador, abriendo su propio restaurante de comida rápida el cual buscaba atraer a un público de mentalidad más saludable.

Otras de sus películas son “Mansome”, “The Greatest Movie Ever Sold” y “Where In the World Is Osama Bin Laden?”, en las que Spurlock era el gran protagonista gracias a su sentido del humor. En 2013, dirigió “One Direction: This Is Us”, un documental sobre la popular banda británica.

Sin embargo en 2017 su carrera dio un giro en la dirección incorrecta luego de que confesara algunos incidentes de su pasado como acusaciones de acoso sexual y una violación en la universidad, además de que reconoció haber sido infiel a todas sus parejas. Estas confesiones lo llevaron a renunciar a su productora Warrior Poets, la cual fundó en 2004.

