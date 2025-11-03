Muere a los 89 Años la Actriz Diane Ladd, Multinominada al Oscar y Madre de Laura Dern

La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Oscar, y madre de la también actriz Laura Dern, murió hoy lunes 3 de noviembre a los 89 años de edad.

Ladd, reconocida por sus inolvidables interpretaciones en Alicia ya no vive aquí, Corazón salvaje y Rambling Rose falleció en su casa de Ojai, California, a los 89 años, según confirmó a Variety un representante de su hija, la también actriz Laura Dern.

“Mi increíble heroína y madre, Diane Ladd, un regalo inmenso para mí, falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", escribió Dern en un emotivo mensaje.

Diane Ladd y Laura Dern hicieron historia al ser las únicas madre e hija en ser nominadas a un Óscar por la misma película. Foto: AFP

Diane Ladd: Una carrera marcada por personajes memorables

A lo largo de una trayectoria que abarcó más de seis décadas, Ladd destacó por dar vida a mujeres complejas, carismáticas y profundamente humanas. Aunque provenía de una familia dedicada al entretenimiento, su carrera fue singular no solo por su talento, sino también por la frecuencia con la que compartió pantalla con su hija Laura Dern, formando una de las duplas madre-hija más queridas del cine.

Ladd obtuvo tres nominaciones al Óscar como Mejor Actriz de Reparto:

En 1974, por Alicia ya no vive aquí, dirigida por Martin Scorsese, donde interpretó a Flo, una camarera terrenal y de gran carácter.

En 1990, por Corazón salvaje de David Lynch, en la que encarnó a la madre desequilibrada y cruel del personaje de Laura Dern, con un aire de villana clásica.

En 1991, por Rambling Rose de Martha Coolidge, ambientada en la Georgia de los años 30, donde interpretó a la protectora de Rose (Dern), una joven de espíritu libre.

Un vínculo único en la historia del cine

Con “Rambling Rose”, Diane Ladd y Laura Dern hicieron historia al convertirse en la única madre e hija nominadas al Óscar por la misma película. En su reseña, el crítico Peter Travers de Rolling Stone elogió la actuación de Ladd, afirmando que “aporta una bienvenida perspectiva feminista a su papel”. Sobre “Corazón salvaje”, Travers destacó cómo la actriz “exprime al máximo su jugoso papel con un entusiasmo arrollador”.

