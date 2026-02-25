Muere el actor y cantante Jaime Cuevas Lepe, también conocido como “Fernando Lepe”

La comunidad artística mexicana está de luto. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento de Jaime Cuevas Lepe, también conocido como “Fernando Lepe”, Socio Activo del sindicato y figura destacada en el ámbito teatral y musical.

A través de un mensaje oficial, la ANDA expresó: “Lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Jaime Cuevas Lepe ‘Fernando Lepe’, Socio Activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a su familia, amistades y gremio artístico. Descanse en Paz”.

Una vida dedicada al arte

Jaime Cuevas Lepe nació el 10 de febrero de 1934 en Guadalajara, Jalisco, hijo de Florencio Cuevas Rosas y María Lepe Santana. Desde temprana edad vivió entre México y Estados Unidos. En 1935 su familia se trasladó a El Paso, Texas, donde residieron hasta 1937; regresaron a Guadalajara en 1938 y posteriormente, en 1940, se establecieron en la Ciudad de México.

Su vida estuvo marcada por constantes mudanzas que enriquecieron su formación y experiencia cultural: vivió en La Paz, Baja California (1959-1960), nuevamente en la Ciudad de México (1960-1979), en Los Ángeles, California durante una década (1980-1990) y finalmente en La Florida, Jalisco, donde residió entre 1990 y 1992.

Realizó estudios de canto y música en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de México, formación que consolidó su camino artístico.

Actor, barítono y compositor

Su inicio profesional fue en la Ciudad de México como letrista y barítono, cantante de ópera.

Su primera obra musical fue “Página Blanca”, canción que se convirtió en su mayor orgullo como compositor y que durante más de tres décadas ocupó un lugar privilegiado en el gusto del público en distintos países. Incluso, reconocidos autores y críticos la han considerado una pieza clásica.

A lo largo de su carrera se desempeñó como actor, cantante, director de escena, maestro de canto y maestro de yoga. Entre sus composiciones más significativas destaca “Yo Soy Mexicana”, una obra que combina huapango, corrido y jarana, y que, aunque no fue grabada, recibió gran acogida en sus interpretaciones en vivo.

También trabajó en coautoría con Mario Curi, Alfredo Álvarez y Mario Cruz.

Reconocimientos y trayectoria

La carrera de Cuevas Lepe fue ampliamente reconocida. En 1958 recibió un Diploma en la Arena México como actor y cantante. Fue homenajeado en distintas ciudades del país como Oaxaca, Jojutla (1961), Chilpancingo, Acapulco y León (1962), Guanajuato y Puebla (1963), así como Mérida, Tapachula y Colima (1965).

Entre otros reconocimientos destacan:

Diploma del Instituto Tecnológico de Tijuana (1978).

Diploma como Delegado de la ANDA.

Medalla Virginia Fábregas otorgada por la ANDA en 1986 por más de 25 años de labor artística.

Placa al Mérito como maestro en Los Ángeles, California (1987).

Placas conmemorativas por presentaciones teatrales entre 1966 y 1979.

Una anécdota inolvidable

Entre los recuerdos más significativos de su carrera, el propio artista relató que en 1962, tras interpretar a Cristo en la obra Jesús de Nazaret, dos personas mayores entraron a su camerino y, profundamente conmovidas, le besaron las manos. Un gesto que marcó su trayectoria y que reflejó el impacto emocional de su trabajo en el público.

Historias recomendadas: