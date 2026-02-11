Muere el Actor Surcoreano Jung Eun Woo a los 39 Años: Esto Se Sabe de su Fallecimiento

El actor surcoreano Jung Eun-woo, conocido por sus actuaciones en dramas populares como Bride of the Sun, My Only One y Welcome to Waikiki 2, falleció el 11 de febrero de 2026 a los 39 años, informaron medios surcoreanos.

Su verdadero nombre era Jung Dong-jin y había desarrollado una carrera constante en televisión desde su debut en 2006, participando en series que lo convirtieron en un rostro familiar para el público tanto en Corea como en el extranjero.

Su última publicación desata especulaciones

La noticia de su muerte, cuyo motivo no ha sido oficialmente revelado, conmocionó a fans y colegas de la industria. Su último mensaje en redes sociales ha cobrado especial atención.

Apenas un día antes de que se reportara su muerte, Jung publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes, incluidas fotos del fallecido actor Leslie Cheung y la cantante Amy Winehouse, acompañadas de la frase “Missing, envying, regretting…” (extrañando, envidiando, lamentando…).

Ese post, que ahora circula ampliamente entre admiradores, ha generado un intenso debate sobre su significado y ha sido interpretado por algunos seguidores como una reflexión profunda del actor en sus últimos días.

Las reacciones en redes estuvieron llenas de mensajes de cariño, incredulidad y condolencias, con fans recordándolo como un intérprete dedicado que supo conectar con sus personajes.

La familia de Jung Eun-woo organizó el velorio en el Hospital New Korea en Gimpo, provincia de Gyeonggi, donde amigos, colegas y seguidores se han reunido para rendirle homenaje antes del funeral programado para los próximos días.

Aunque no era una de las mayores estrellas internacionales del Hallyu (ola coreana), Jung logró una sólida trayectoria que incluyó papeles en dramas de alta audiencia y le ganó reconocimiento por su versatilidad y profesionalismo. Su carrera abarcó casi dos décadas, y su inesperada partida ha sido catalogada como una gran pérdida para el drama televisivo surcoreano.

Las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte permanecen abiertas, ya que no se ha divulgado información oficial adicional sobre las causas.