Muere actriz 'The Big Bang Theory' y 'Two and a Half Men'

La actriz Kimberly Hébert Gregory, recordada por su destacado papel protagónico en la serie Vice Principals y por una trayectoria sólida en cine y televisión, falleció el pasado viernes 3 de octubre a los 52 años. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento, donde fue reconocida por su talento y presencia en numerosas producciones aclamadas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

La noticia del fallecimiento de Kimberly Hébert Gregory fue dada a conocer por su exesposo, el actor Chester Gregory, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para rendirle homenaje. En su publicación, la describió como “la brillantez personificada” y destacó su impacto tanto en lo personal como en lo profesional: “Nos enseñaste lecciones de valentía, arte, resiliencia y cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo justo”.

Una vida llena de luz

Kimberly nació el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas. Estudió psicología en Mount Holyoke College, pero su verdadera vocación la encontró en el teatro, al que se dedicó desde fines de los años 90. Su carrera fue creciendo hasta alcanzar proyección nacional e internacional en 2016, cuando brilló como Belinda Brown, una decidida directora escolar en la comedia Vice Principals. Su actuación en esa serie marcó un antes y un después en su carrera, abriéndole las puertas a otros proyectos televisivos y cinematográficos.

La actriz participó en numerosas y exitosas series de televisión, como: The Big Bang Theory, Grey´s Anatomy, Two and a Half Men y Gossip Girl, entre otras.

A lo largo de los años, Kimberly Hébert Gregory se convirtió en una presencia constante en la pantalla chica, destacándose por su versatilidad y profundidad interpretativa. Además de su papel en Vice Principals, participó en numerosas series reconocidas, construyendo una carrera sólida y respetada.

Aunque hasta ahora no se ha dado a conocer la causa de su muerte, su legado artístico y humano sigue resonando en quienes la conocieron y admiraron.

