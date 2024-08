Muere Famosa Cantante tras Desplomarse en Pleno Escenario

La cantante Onyeka Onwenu, originaria de Nigeria, murió a los 72 años de edad, luego de que se desplomó en pleno escenario, de acuerdo con reportes de la prensa especializada.

De manera extraoficial, se sabe que la intérprete fue contratada de forma particular para presentarse en una fiesta de cumpleaños, y se encontraba en pleno recital cuando se desplomó.

De manera inmediata se llamó a los servicios de emergencia para ser trasladada a un hospital y pudiera recibir la atención médica pertinente.

De acuerdo con información del diario británico The Guardian, Onwenu mostraba signos vitales cuando llegó al hospital, pero poco después fue declarado muerta, tras presentarse en un evento en Banana Island, localidad de Lagos, Nigeria.

La cantante nació el 31 de enero de 1952 y tuvo dos hijos: Tijani Ogulende y Abraham Ogulende.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, lamentó la muerte de la cantante y la recordó con cariño y respeto.

Noticia relacionada: Cantante Brasileño Muere tras Recibir Abrazo de Fan

A estas muestras de cariño se sumó la también cantante Genevieve Nnaji, quien externó su tristeza por esta sensible pérdida a través de sus redes sociales.

Today, we mourn the passing of an icon, a legend whose voice and presence have resonated deeply with us all—Onyeka Onwenu.



I’m better at expressing myself through my art. “LionHeart” was born out of a desire to honor and give flowers to the legends that made my childhood… pic.twitter.com/Vze04BGDUp