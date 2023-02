Muere Richard Belzer, actor de ‘La Ley y el Orden’

El actor estadounidense Richard Belzer, conocido principalmente por su papel del detective John Munch en la serie televisiva policíaca "Law & Order: Special Victims Unit", falleció este domingo a los 78 años, anunció The Hollywood Reporter.

El intérprete murió en su casa en Bozouls, en el suroeste de Francia.

"Tenía muchos problemas de salud y sus últimas palabras fueron: 'Que te jodan, hijo de puta'", contó su amigo Bill Scheft a esa revista.

Belzer debutó en 1974 en la comedia "The Groove Tube", de Ken Shapiro, pero se asentó en el panorama televisivo gracias a John Munch, un personaje basado en un agente de Baltimore que existió en la vida real.

Ese detective, según el creador de "Law & Order", Dick Wolf, "es uno de los personajes icónicos de la televisión".

Wolf trabajó por primera vez con Belzer en el crossover 'Law & Order'/'Homicide' y le gustó tanto el personaje que le dijo al productor Tom Fontana que quería convertirlo en uno de los protagonistas de "Special Victims Unit".

"El resto es historia. Richard trajo humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos lo echaremos mucho de menos", señaló en una declaración publicada por la revista Variety.

Con ese mismo rol del detective Munch, Belzer apareció en series como "The Wire", "30 Rock" o "The X-Files", dentro de una trayectoria en la que también destaca haber actuado en el programa "Saturday Night Live" o su faceta como escritor, con libros como "How to be a stand-up comic" (1998).

Con información de EFE

