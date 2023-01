Muere Terry Hall, Vocalista de la Banda ‘The Specials’

Terry Hall, vocalista de The Specials, grupo británico formado en los años setenta, murió a los 63 años, informó este martes la banda en su cuenta de Twitter.

The Specials se formó en la ciudad inglesa de Coventry, en 1977, por Jerry Dammers, Lynval Golding y Horace Panter, mientras que Hall, Staple, Roddy Byers y John Bradbury se unieron un año después.

Su compañero de banda Neville Staple tuiteó que estaba "profundamente entristecido" al enterarse de la muerte de Hall.

Sabíamos que Terry no estaba bien, pero no nos dimos cuenta de cuán grave era hasta hace poco

La banda originalmente se llamaba The Automatics, antes de cambiar su nombre a The Coventry Automatics, The Specials AKA The Automatics y finalmente, en 1978, se decidió por The Specials.