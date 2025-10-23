Muere Toño Peregrino, vocalista de La Sonora Dinamita

Toño Peregrino, vocalista de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, falleció el miércoles 22 de octubre, según informó la agrupación tropical a través de sus redes sociales.

La agrupación lamentó profundamente su partida y rindió homenaje a su trayectoria y legado dentro de la música tropical en sus redes.

“Hoy la música tropical está de luto… La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes: un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”, expresaron.

La Sonora Dinamita también destacó el carisma y la entrega que caracterizaron al cantante:

“Toño Peregrino no fue solo una voz… fue sentimiento, entrega y alegría pura, capaz de iluminar cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante y nuestras almas se llenan de nostalgia.”

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su muerte, la banda lo recordó como una verdadera leyenda de la música tropical:

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós, es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren: permanecen sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso y en cada corazón.”

La hija de Peregrino reveló a los medios que la muerte de su padre ocurrió de forma inesperada.

Quién fue Toño Peregrino?

David Antonio Rodríguez García, conocido artísticamente como Toño Peregrino, nació en La Huaca, Veracruz. Fue percusionista y cantante, y desde joven mostró una gran pasión por la música.

A los 19 años se mudó a la Ciudad de México, donde actuó en escenarios emblemáticos como el Teatro Blanquita, compartiendo escena con figuras de la talla de Celia Cruz y Olga Guillot, entre otros.

Sin embargo, su verdadera consolidación llegó tras unirse a La Sonora Dinamita, agrupación con la que alcanzó gran reconocimiento y con la que grabó 10 álbumes durante los 15 años que formó parte de sus filas.