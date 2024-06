Mujer Culpa a Estatua de Poseidón por Fuertes Inundaciones en Yucatán

Las fuertes tormentas han tomado por sorpresa a la península de Yucatán. Ante las repentinas inundaciones, una tiktoker ha propuesto que las lluvias son una venganza de Chaac por la estatua de Poseidón colocada en Puerto Progreso.

Noticia relacionada: ¿Qué Estados Serían Afectados por el Ciclón Tropical Uno? Lanzan Aviso de Lluvias Torrenciales

Vicky Wolff es una tiktoker originaria de Mérida. En el video que se ha vuelto viral, la mujer explicó que, si bien en teoría Kukulkán está en lo más alto del panteón maya, hay una deidad más importante: Chaac, dios de la lluvia:

Quiero decir que aquí en Mérida, bueno Yucatán, estamos en una península. Estamos rodeados de agua, aquí hay muchos cenotes; que si vienen los huracanes, aquí nosotros no le rezamos a Kukulcán, aquí le rezamos a Chaac.

Y añadió sobre el dios equivalente a Tláloc:

Kukulkán viene siendo el jefe, pero el jefe que no hace nada. El que realmente se lleva toda la c***a es Chaac.

¿Y qué pasa si le rezas al dios equivocado? Al parecer, que el verdadero dios se enoja.

Esta es la hipótesis que propone Vicky Wolff sobre las fuertes lluvias en Yucatán. Según la tiktoker, la estatua de Poseidón inaugurada en mayo en Puerto Progreso enojó a Chaac y provocó las recientes inundaciones:

Para la tiktoker no queda la menor duda: hay que retirar la estatua. Y no porque sea fea, sino porque ha conseguido que el dios de la lluvia descargara su enojo sobre toda la península:

No me malentiendan, el artista hizo un trabajo increíble, pero no es el trabajo en sí es lo que representa la escultura y pues ni como quejarnos por fin ya está lloviendo.