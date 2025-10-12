Muere Jimmy Shaw, Actor Estadounidense que Triunfo en Televisión en Español

El actor estadounidense Jimmy Shaw murió a los 59 años, confirmó el sábado su representante. Conocido por haber triunfado en producciones en español, pese a que no es su idioma nativo, ganó el corazón de miles de personas, que lo siguieron tanto en cine como en televisión.

En el año 2000, el histrión viajó a España por unos meses para perfeccionar el dominio del idioma español, pero terminó por establecer su residencia. Fue en dicho país donde participó en diversas producciones que le dieron gran popularidad, como La que se avecina.

¿De qué murió Jimmy Shaw?

Jimmy Shaw se enfrentaba a una batalla contra el cáncer de páncreas desde hace tres años. Fue en septiembre pasado que su amiga y actriz, Cristina Castaño, explicó en redes sociales la situación crítica que padecía el actor.

Pese a haberse curado de la enfermedad luego de un tratamiento, en 2024 el cáncer regresó y Shaw tuvo operado con urgencia en Lisboa. Castaño solicitaba ayuda con el fin de recaudar dinero para costear ese tratamiento.

La actriz publicó en Instagram este sábado "Hoy se nos ha ido @misterjimmyshaw. Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso".

En su mensaje posteado en la red social de Meta, agradeció a las personas que apoyaron a Shaw para poder costear la cirugía, que ya no se le pudo realizar y esperaban le ayudara a ganar la batalla contra el cáncer.

Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis.

¿Quién fue el actor Jimmy Shaw?

El actor Jimmy Shaw nació en Los Ángeles, California, en 1966, pero se formó como actor en Nueva York, mientras que alcanzó mayor popularidad en España.

Trabajó en teatro, cine y televisión, siendo esta última plataforma en la que mayor lució y desarrolló el oficio.

En la televisión en español participó en series como Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, El tiempo entre costuras, El Ministerio del Tiempo, La fortuna, Now and Then o The English.

