Detienen a Nicki Minaj en el Aeropuerto de Ámsterdam por Posesión de Drogas

La rapera estadounidense Nicki Minaj fue retenida el sábado en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam acusada de posesión de drogas blandas.

Minaj, de 41 años, fue retenida horas antes de su concierto en Manchester, Inglaterra. La cantante publicó un video en la plataforma de redes sociales X en el que parecía que un empleado de Schiphol le decía que la policía quería "registrar todo su equipaje", mientras en una publicación posterior dijo:

Now they said I have to go 5 mins away to make a statement about my security to the police precinct

La policía militar neerlandesa confirmó el sábado que una mujer estadounidense de 41 años había sido detenida por posesión de drogas blandas, y añadió que estaba prohibido sacar este tipo de sustancias de los Países Bajos.

La policía no confirmó el nombre de la sospechosa, pero dijo que seguía detenida a la espera de una investigación.

En una de sus más recientes publicaciones en X, La exjueza de "American Idol" agradeció a todo quienes oraron por ella y ahí mismo confirmó que estuvo es una celda de la cárcel de 5 a 6 horas.

Thank you to everyone who prayed for me today. May God cover you & all that is connected to you. May you be blessed beyond your imagination.



Barbz, I’m @ the stock exchange hotel in #Manchester I arrived a little over an hour ago.

After sitting in a jail cell for 5-6 hours, my…