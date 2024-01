¡No Estoy Llorando! Rinden Homenaje a Matthew Perry de 'Friends' en los Emmy

El momento emotivo de la noche en la gala de los Emmy ocurrió durante el 'In Memoriam', el segmento de la premiación donde se rinde homenaje y recuerda a los actores, escritores, productores y periodistas que fallecieron desde la última entrega, entre ellos la estrella de Friends, Matthew Perry.

Charlie Puth musicalizó a piano el tema I See You Again, acompañado de las voces de Michael Trotter Jr. y Tanya Trotter de The War And Tratado para homenajear los rostros que aparecieron en la pantalla y fueron piezas fundamentales en la televisión como Andre Braugher, Suzanne Somers, Norman Lear, Bob Barker, Paul Reubens, Treat Williams, Angus Cloud, Len Goodman, Leslie Jordan, Tommy Smothers, Cindy Williams, Angela Lansbury, Richard Belzer, David Mc Callum, Kirstie Alley.

Pero las nostalgias y ovaciones no se hicieron esperar cuando se escuchó I'll Be There for You, tema oficial de la serie de televisión Friends, seguido del rostro de Matthew Perry, mejor conocido por su personaje de Chandler Bing, quien murió el año pasado y cerró dicho homenaje.

Mientras su rostro quedó al centro de un collage para recordarlos a todos.

Collage con los rostros de los fallecidos en 2023. Foto: Emmys / Television Academy

La 75ª edición de los premios Emmy arrancó con un corto musical liderado por el comediante y actor Anthony Anderson, acompañado de un coro de gospel.

Anderson, quien asumió las riendas de la ceremonia junto a su madre, continuó con un nostálgico repaso de series que marcaron la televisión estadounidense en décadas recientes como Los hechos de la vida, Good Times y Miami Vice.

Esta noche es una de celebración, estamos honrando los programas que nos mantuvieron pegados a la televisión

El tono nostálgico de la noche prosiguió con la participación de varios elencos de programas exitosísimos como Cheers, Grey's Anatomy, Saturday Night Life y Los Soprano que reprodujeron sus muy reconocidos escenarios en la gala.

Con información de N+

