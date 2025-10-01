Inti: ¿la Guerra o la Paz entre Nodal y Cazzu?

Inti ya canta, y Cazzu lo compartió en sus redes sociales. Este miércoles 1 de octubre, la intérprete argentina publicó un video en el que se puede ver a la pequeña de dos años entonando la canción "Estrellita, ¿dónde estás?". El clip, que forma parte de un carrusel de Instagram, incluye imágenes de la gira 'Latinaje'. Es precisamente el tour de Cazzu por Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia, el que ha llevado a la audiencia a preguntarse si la pequeña la acompañará.

Las especulaciones sobre si Inti y Cazzu viajarían juntas a México surgieron luego de que, en una entrevista, la argentina relatara que, al externar su necesidad de un permiso para viajar con su hija, el abogado de Nodal le dijo: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

A partir de aquella declaración se especuló que el cantante de 'De los besos que te di' no le permitiría a Cazzu viajar con Inti, también que podría estar usando a la niña para bloquear la carrera de la argentina o incluso que el intérprete mexicano impediría la compañía de su pequeña en la gira 'Latinaje'.

¿Inti en 'Latinaje'?: "la guerra" entre Nodal y Cazzu

Días después de que arrancara el tour 'Latinaje' de Cazzu por Argentina, se informó que la intérprete de 'Con otra' sí obtuvo el permiso para que Inti pudiera salir del país. En el programa ‘¡Tal Cual Sin Filtro’, que se transmite por YouTube, se dio a conocer que, tras una serie de "pasos" para hacer un trámite legalmente, un juez le dio el permiso a Cazzu.

"Ahora, la noticia de hoy es que afirmativamente, según Javier Ceriani, un periodista, dice que ya obtuvo, no por parte de Nodal, sino por parte legal, por parte de un juez, el permiso para que Inti pueda salir del país y acompañar a su mamá durante su tour a México", explicó Mary Gamarra en el programa del 25 de septiembre.

Otro presentador, Quique Usales, explicó que Cazzu no estaría buscando la patria potestad de la pequeña, sino solo el permiso para viajar. Agregó que, en Argentina, la autorización de este tipo de permiso a un ciudadano común, normalmente toma tres meses.

Inti: la paz entre Nodal y Cazzu

En este mismo show, y basándose en declaraciones de la periodista Mandy Fridmann, Gamarra y Usales recordaron que, en su casa, en el cuarto de Inti, Cazzu tiene fotos de Nodal. Los comentaristas describieron que en el cuarto de la pequeña hay una foto de los tres juntos.

En el programa transmitido una semana antes, el 19 de septiembre, Fridmann reportó que el cuarto de Inti estaría lleno de fotos de la bebé con su papá: "La última foto que se tomó con Christian, la tiene. Tiene foto de cuando recién nació en su casa. O sea, en el cuarto de Inti, Cazzu tiene fotos de Inti con su papá y ella le pone música de su papá”, reconoció.

Además de estas acciones, supuestamente para que Inti tenga presente a Christian Nodal, la misma argentina ha relatado que, desde su embarazo, ha estado transcribiendo un diario para su hija. Lo comenzó en los primeros meses de embarazo y en él le cuenta "las cosas que me pasaban, lo que sentía".

Este libro de memorias, que también incluye fotos "y cosas del momento", no sería posible sin las curiosidades que Cazzu ha adquirido para lograrlo: "Me compré unas impresoras chiquititas que imprimen unas fotititos. Yo soy una cursi para esas cosas".

Más allá de los rumores y las especulaciones, Cazzu mantiene a su hija cerca de sus fans. Aunque sin mostrar su rostro, en cada oportunidad usa sus redes para publicar algunas pocas escenas de los momentos que comparte con su hija. Aunque ha tratado de ser discreta, el nombre de su pequeña continúa inmerso en las murmuraciones cotidianas. Siempre a partir de las declaraciones de sus padres.