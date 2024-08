Rosalía está de vuelta con música nueva, junto a Lisa, integrante de Blackpink.

A través de una transmisión en vivo por Instagram, la cantante española compartió un breve adelanto de esta nueva canción, que lleva por nombre New Woman, y en donde se escucha un verso interpretado por la famosa española.

Por todo lo que soy yo puedo frontear, no por lo que tenga. Siempre me la dan, mi energía es inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo vivo pa cantar, no canto pa vivir. Ni una era será flop en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, solo sé servir. La noche estrellá así será, hasta la madrugá, que así sea.