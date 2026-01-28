Harry Styles Abre Más Fechas en México: Preventa, Venta General y Link de Fila Virtual

Harry Styles sigue demostrando su enorme poder de convocatoria en México. Tras agotar rápidamente sus primeras presentaciones, el cantante británico anunció tres nuevas fechas de su gira 'Together Together Tour 2026' en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, Harry Styles se presentará ahora los días 4, 7 y 8 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, sumándose a los conciertos previamente anunciados para el 31 de julio y 1 de agosto.

Nuevas fechas en CDMX

4 de agosto de 2026

7 de agosto de 2026

8 de agosto de 2026

Sede: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

La gira contará además con la participación de Jorja Smith como invitada especial, lo que ha generado aún más expectativa entre sus fans.

Preventa y venta de boletos

La preventa Banamex para las nuevas fechas se llevará a cabo el 28 de enero, mientras que la venta general estará disponible a partir del 29 de enero a través de Ticketmaster México.

Los boletos podrán adquirirse con la opción de 3 meses sin intereses en la preventa.

Harry Styles y su conexión con México

México se ha consolidado como una de las plazas más importantes para Harry Styles en Latinoamérica, y estas nuevas fechas confirman la alta demanda de sus conciertos en el país.

Con cinco shows programados en total, el Together Together Tour 2026 promete convertirse en uno de los eventos musicales más grandes de este año.

Link a la fila virtual

Si quieres asistir al concierto del 4 de agosto, deberás entrar a este link.

Si deseas ir al del 7 de agosto, entonces, deberás ingresar a este enlace.

Para asistir al show del 8 de agosto, ingresa a este link.