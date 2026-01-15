Nuevo Álbum de BTS, Arirang: Qué Significa y Cuándo Sale

El regreso es oficial: BTS anunció que su próximo álbum llevará por título ARIRANG, un lanzamiento que marca una nueva etapa para la banda tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

¿Qué significa ARIRANG?

La palabra ARIRANG (아리랑) hace referencia a una de las canciones folclóricas más queridas de Corea. A menudo se considera el himno nacional no oficial del país y representa la herencia cultural, la perseverancia y la memoria colectiva del pueblo coreano.

La elección del título apunta a un proyecto con fuerte carga simbólica, en el que BTS vuelve a conectar con sus raíces y con la identidad que ha definido su trayectoria global.

ARIRANG se convierte en el primer álbum de BTS desde que todos sus integrantes concluyeron el servicio militar, un momento que los fans esperaban desde hace años. El anuncio ha generado conversación inmediata en redes sociales, donde ARMY interpreta el título como una declaración de regreso, madurez y continuidad.

Fecha de estreno

El álbum estará disponible el 20 de marzo, y ya comenzó a circular como uno de los lanzamientos musicales más importantes del año. Aunque la banda no ha revelado el tracklist ni el concepto visual completo, la expectativa crece ante la promesa de un proyecto que combina tradición, narrativa y evolución artística.

El regreso de BTS con ARIRANG no solo marca el fin de una pausa obligatoria, sino que también redefine su narrativa como grupo. El título sugiere un álbum con peso cultural y emocional, alineado con el momento histórico que atraviesa la banda y con la relación profunda que mantiene con su país de origen.