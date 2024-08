Reproducciones de Oasis Aumentan en Streaming por Rumores de Reencuentro

En plataformas de streaming se registra un aumento en las reproducciones de las canciones de Oasis, luego de que comenzaron a circular los rumores sobre el supuesto regreso de la banda conformada por los hermanos Noel y Liam Gallagher.

De acuerdo con el portal Variety, durante la mañana de este 26 de agosto, se registró un aumento del 160% en las reproducciones de Oasis en Spotify, en relación a la semana pasada.

Algunas de las canciones que más se han popularizado en horas recientes son Wonderwall, Stop Criying Your Heart Out, Don't Look Back in Anger, entre otras más.

¿Qué se sabe del regreso de Oasis?

El pasado fin de semana comenzaron los rumores de un posible regreso de Oasis, gracias a que medios británicos reportaron que los hermanos Gallagher habían arreglado sus diferencias y estaban dispuestos a retomar la banda.

Posteriormente, los hermanos Noel y Liam publicaron un video en el que se observa que mañana, 27 de agosto, darán un anuncio, lo que fortaleció los rumores sobre un posible reencuentro.

Oasis se separó en 2009, cuando Noel anunció que dejaba la banda por diferencias con su hermano. Desde entonces, los rumores sobre un posible reencuentro han sido constantes.

Noel Gallagher continuó su carrera con su propia banda, Noel Gallagher's High Fliying Birds, mientras que Liam en primera instancia estuvo en Beady Eye y luego lanzó su proyecto como solista.

