¡Confirmado! Odalys Ramírez También Será Conductora de ‘La Casa de los Famosos México 2’

Odalys Ramírez también será conductora de la segunda temporada de La casa de los famosos México, que iniciará el próximo 21 de julio de 2024, junto con Galilea Montijo.

La conductora dijo estar muy emocionada y nervios porque sabe lo difícil que es lograr el éxito que tuvo la primera temporada, donde participaron: Wendy Guevara, Emilio Osorio, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Sergio Mayer, entre otros.

Estamos muy emocionados, hay una parte de nervio e incertidumbre porque es muy difícil lograr el éxito que fue La casa de los famosos México en su primera edición, todos estamos a la expectativa, pero también nos agarra más preparados, ya sabemos a lo que vamos, ya sabemos de qué pata cojea cada quién, ya sabemos cuál es el fuerte, qué funciona, nos estamos preparando en cada aspecto.

Odalys Ramírez se prepara para el reto de La Casa de los famosos México

Odalys Ramírez dijo que ya se está preparando para los pleitos y el morbo que desatarán los protagonistas, pero siempre respetando a los famosos que habitarán la casa.

Estudiando la vida de los famosos que van a entrar a esta casa, si bien al público le gusta el morbo y los pleitos, son seres humanos los que están allá dentro y con familias aquí afuera y con carreras muy consolidadas, algunos de ellos.

La conductora dijo que su nuevo proyecto es un reto, "tienes que mantener esta línea de dejar intrigado al público, pero con el respeto que los famosos allá dentro se merecen".

La segunda temporada de La casa de los famosos México estará recargada, y al igual que la primera será multiplataforma, para que no te pierdas ningún momento de la casa más famosa del país. Es por eso que Odalys Ramìrez retó al público a evitar entrar a la convesrsación, dijo que no podrán hacerlo debido a que es un fenómeno tan grande que "alcanzó a público que no veía la tele, pero sí las redes, ese es el regalo, sino puedes ver la tele, eventualmente te aparece en TikTok".

