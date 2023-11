Olivia Rodrigo Estrena Canción para Los Juegos del Hambre, ¿Y Novio?

Olivia Rodrigo lanzó este viernes 3 de noviembre Can't catch me now, su nuevo sencillo y que además es el soundtrack oficial de la película Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes.

El lanzamiento se produjo a menos de dos meses del estreno de su más reciente álbum de estudio, GUTS, y de acuerdo con la prensa especializada, es una de las 17 canciones que formarán parte de la banda sonora de la precuela que antecede a la exitosa saga Los juegos del hambre.

Can't catch me now es una balada acústica, acompañada de arreglos de cuerdas que resaltan la potente voz de la intérprete, y fue coescrita con el productor Daniel Nigro.

La canción fue lanzada a dos semanas del estreno de Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serptienes, la precuela que acontece 64 años antes de la primera entrega de Los juegos del hambre, cuando Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se ofreció como tributo en el Distrito 12 del país ficticio de Panem.

¿Olivia Rodrigo estrena novio?

Parece que Olivia Rodrigo no solo está estrenando canción, pues existen rumores de que está saliendo con el actor británico Louis Patridge, gracias a que fanáticos captaron a la pareja caminando por las calles de Londres, Inglaterra.

Posteriormente Olivia y Louis fueron captados juntos en una fiesta de Halloween, también en Londres. Los rumores sobre una supuesta relación entre la cantante y el actor tomaron fuerza después de que el tabloide británico The Sun publicó que los famosos están en una relación, y que de hecho las citas comenzaron a mediados de este año.

