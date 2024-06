Orlando Health: ¿Qué Tipo de Cáncer Trata el Hospital donde Don Omar Recibe Tratamiento?

El reguetonero Don Omar reveló este día que tiene cáncer y que está recibiendo tratamiento en el hospital Orlando Health, por lo que rápidamente esta unidad de medicina se volvió viral y a continuación te decimos qué tipo de cáncer trata este lugar.

Los seguidores del cantante de 'Danza Kuduro' quedaron impactados este lunes luego de la publicación que hizo el puertorriqueño, en la que confirmó que padece una enfermedad, aunque no especificó de qué clase o cuál es su gravedad, pero sí mostró optimismo para poder superar la enfermedad pronto.

"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió en sus redes sociales, acompañado de una imagen de su muñeca derecha en la que se ve una pulsera de hospital.

El Orlando Health asegura ser un líder en la atención del cáncer, ofreciendo novedosos tratamiento y tecnología de punta, además de brindar atención coordinada y compasiva, de acuerdo con información en su página web.

El equipo del hospital investiga continuamente nuevas formas de entender el cáncer, con las cuales ha podido crear planes de tratamiento más precisos y eficaces.

"Cuando viene aquí para recibir atención oncológica, cuenta con todo un equipo trabajando en conjunto y aplicando sus habilidades para ofrecerle el mejor tratamiento posible", se lee en el sitio oficial.

