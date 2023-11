Paul McCartney Conquista a Más de 65 Mil Personas con 'Got Back' en la CDMX

Paul McCartney llenó de amor, nostalgia y mucha música los corazones de más de 65 mil personas que asistieron al primero de dos conciertos en un recinto de la Ciudad de México como parte de su Got Back Tour.

El británico de 81 años de edad agradeció a sus seguidores mexicanos, en español, el haber vuelto a nuestro país.

Gracias, estoy feliz de estar de vuelta; muy feliz

Con temas nuevos y de antaño como Hey Jude, Love Me Do y Letting Go entre otros 30, el cantante también dedicó una canción a su esposa Nancy.

Escribí esta canción para mi esposa hermosa Nancy, ella está entre ustedes esta noche

El concierto inició a las 9:08 minutos del martes y terminó pasadas las 2:00 horas del miércoles. Sin duda, fue un regreso estelar de un icono que hizo historia en la escena musical a nivel global con la amada y recordada banda The Beatles.

Al concierto de Sir Paul asistieron personalidades como Lenny Kravitz, Drake Bell y Paul Stanley, entre otros.

Con información de Televisa Espectáculos

KAH | ICM