Paul McCartney Se Corona como el Primer Músico Más Rico de Reino Unido

Paul McCartney se convirtió en el músico más rico y de las personas más acaudaladas de Reino Unido, luego que su fortuna alcanzó los mil millones de libras (1.165 millones de euros), así lo reveló el semanario británico Sunday Times.

La fortuna del exintegrante de The Beatles, Paul McCartney, de 81 años de edad, incrementó gracias a su gira Got Back 2023, donde ganó 50 millones de libras (58 millones de euros), y a la reedición de dos álbumes recopilatorios del cuarteto de Liverpool; se trata de 1962-1966 The Red Album y 1967-1970 The Blue Album.

También influyó el lanzamiento en 2023 de una canción de la banda titulada Now And Then, producida con la ayuda de inteligencia artificial (IA), que se situó como número uno en la lista oficial de éxitos del Reino Unido, 60 años después de registrar el primero, From Me to You, en mayo de 1963.

Now And Then se basa en una grabación privada realizada por John Lennon a finales de la década de 1970 que fue terminada con la ayuda de la tecnología por los miembros supervivientes del grupo, Paul McCartney y Ringo Starr, décadas después de la grabación original gracias a la tecnología de restauración de audio.

Con información de N+ y EFE

