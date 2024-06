Oficial: Habrá Película de 'Peaky Blinders', Protagonizada por Cillian Murphy

Tras meses de rumores, Netflix hizo oficial el anuncio sobre la película que dará cierre a la exitosa serie Peaky Blinders, en la que el ganador del Oscar, Cillian Murphy, retomará su papel como Thomas Shelby.

A través de redes sociales, se compartió la primera foto de lo que aparentemente es el guion de la cinta, junto a las palabras del actor.

Hasta el momento, se sabe que Steven Knight, guionista de la serie, repetirá su trabajo en la cinta, mientras Tom Harper, quien dirigió varios episodios de la serie, será el encargado de la dirección de este nuevo proyecto.

El final de la última temporada de Peaky Blinders quedó abierto para que el público sacara sus propias conclusiones, por lo que parece que esta cinta llegará a darle un cierre definitivo a la historia.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA