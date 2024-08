Pepe Aguilar Celebra Cumpleaños junto a su Familia ¡Y su Yerno Christian Nodal!

Pepe Aguilar celebró su cumpleaños número 56 en familia y además recibió un abrazo de una persona muy especial: su flamante yerno, Christian Nodal.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió dos videos en los que se observan parte de los festejos por su cumpleaños. En uno se ve a Pepe Aguilar, rodeado su esposa, Aneliz, y sus hijas Ángela y Aneliz, mientras entonan Las Mañanitas al festejado.

En otro video, se observa al nuevo integrante de la familia, Christian Nodal, abrazar a su suegro, Pepe Aguilar, con motivo de su cumpleaños.

En el clip, se observa que ambos cantantes se abrazan efusivamente e intercambian unas palabras, y finalmente posan ante la cámara.

Como era de esperarse, esta publicación desató una gran cantidad de reacciones entre los seguidores de Pepe Aguilar, pues algunos reconocieron el respeto y admiración que se observa entre ambos cantantes, mientras que otros señalaron que a Pepe Aguilar "ya no le quedó de otra".

Previamente, Pepe Aguilar había expresado su admiración como artista a su hoy yerno, pues cuando lanzó el show Jaripeo Sin Fronteras, en 2021, reveló que le gustaba la idea de tenerlo como invitado, aunque esto no se concretó.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se reunieron con la familia tras disfrutar de su luna de miel y un concierto que el cantante de regional mexicano realizó en Mazatlán, Sinaloa.

Noticia relacionada: El Emotivo Mensaje de Pepe Aguilar a Ángela y Christian Nodal tras Boda

Como parte de los festejos por el cumpleaños de Pepe Aguilar, su hija, Ángela, expresó su amor por su padre a través de sus historias de Instagram.

Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo.