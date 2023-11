Peso Pluma y Call of Duty, ¿Cuál es la Canción que Aparece en el Videojuego?

El reconocido artista mexicano Peso Pluma lanzó este viernes 3 de octubre la canción 'Peligro', para "Call of Duty: Modern Warfare III", el videojuego de la franquicia que sale a la venta el 10 de noviembre.

"Disfruto jugando 'Call of Duty' mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de 'Call of Duty: Modern Warfare III'”, dijo Peso Pluma, según el comunicado compartido por Activision.

"Los fans podrán disfrutar de los icónicos requintos de Peso Pluma y de un video musical con elementos de 'Call of Duty: Modern Warfare III'", indicó la compañía de creadora de la franquicia.

El cantante originario del estado de Jalisco, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, de 23 años, es el artista mexicano del momento, el más cotizado y uno de los más escuchados en el mundo.

A inicios de junio se presentó la colaboración entre el mexicano Peso Pluma y el argentino Bizarrap en una de sus reconocidas sesiones, que alcanzó 15 millones de reproducciones en menos de un día.

Noticia relacionada: Nicki Nicole y Peso Pluma Encienden las Redes con Beso durante Concierto en CDMX

El cantante mexicano se ha convertido en un fenómeno musical con su voz rasposa y con sus polémicos "corridos bélicos" o "corridos tumbados".

Además, se convirtió en el primer mexicano en liderar la lista global de Spotify, y se presentó en el mundialmente reconocido festival Coachella de California, Estados Unidos.

"Estamos entusiasmados de colaborar con Peso Pluma, uno de los artistas globales más importantes del momento, celebrando el lanzamiento de 'Modern Warfare III'", mencionó Tyler Bahl, vicepresidente y jefe de marketing de 'Call of Duty'.

"'Peligro' representa nuestro compromiso continuo con nuestra comunidad para que experimenten el universo de 'Call of Duty' de formas únicas y diversas", continuó.

Por su parte, Rodrigo Pérez, director de gestión de producto de "Call of Duty", dijo que Latinoamérica es una región clave para la compañía y aseguró que seguirán innovando "para sorprender a la comunidad".

Historias recomendadas:

Con información de EFE

OAGL