'Génesis', de Peso Pluma, entre los Mejores 100 Álbumes de 2023, según Rolling Stone

El 2023 fue un año redondo para Peso Pluma, pues además de ser el intérprete mexicano más escuchado a nivel mundial en la plataforma Spotify, su álbum debut, Génesis, fue considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores 100 del año.

Según la revista, el primer álbum de estudio de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del intérprete, ocupa el lugar 57 del ya tradicional listado que reconoce cada año a los mejores discos.

Solo en caso de que alguien quiera reducir a que se trató de 'suerte' el éxito consecutivo de Peso Pluma, hay que recordar que la estrella mexicana lanzó Génesis, un exitoso álbum que expuso completamente el fenómeno Peso.

La publicación reconoce el ensamble de guitarras de 12 cuerdas con el sonido de la tuba, característicos del regional mexicano, como una de sus grandes fortalezas, dando muestra de la identidad musical del país, recordando también el contexto que exponen varias de las letras que dan vida a esta producción.

Ahora es una estrella en pleno derecho, con un LP que rompió récords de la música mexicana, solo para empezar.

El primer lugar del listado es para SZA, con su álbum SOS. En segundo puesto aparece The Record, de Boygenius, y en tercera se coloca Data, de Tainy.

Otras producciones destacadas son GUTS, de Olivia Rodrigo (quinto lugar); This is why, de Paramore (sexto lugar); Mañana será bonito, de Karol G (puesto 14), Did You Know that there's a Tunnel under Ocean Blvd, de Lana del Rey (puesto 21) y Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus (lugar 30).

Más adelante aparecen Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana, de Bad Bunny (32); Hackney Diamonds, de The Rolling Stones (65); El Comienzo, de Grupo Frontera (66); The Ballad of Darren, de Blur (70); Volcano, de Jungle (82); Alma, de Nicki Nicole (92); 72 Seasons, de Metallica (93); Memento Mori, de Depeche Mode (99) y cierra el listado My Soft Machine, de Arlo Parks.

