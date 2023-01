Piqué Quiso Volver con Shakira Estando con Clara Chía

No cabe duda que Music Sessions, Vol. 53, la colaboración entre Shakira y Bizarrap, ha acaparado toda la atención de las redes sociales durante el inicio del 2023. En el más reciente giro en la conversación, el paparazzi Jordi Martin ha divulgado que Piqué habría buscado reconciliarse con Shakira cuando ya había formalizado su relación con Clara Chía.

Desde que salió a la luz el tema de Shakira con Bizarrap, miles de fanáticos alrededor del mundo han analizado hasta el más mínimo detalle la letra, con la esperanza de encontrar pistas sobre el rompimiento de la famosa pareja. Un verso que había llamado la atención de los usuarios de redes sociales era: “yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”.

La explicación detrás de esta oración la podría tener Jordi Martin. Según el corresponsal en España del programa El Gordo y la Flaca, Piqué había intentado volver con Shakira, pese a que ya tenía una relación con la joven catalana.

Video: Canción de Shakira y Bizarrap se convierte en el debut más exitoso Durante una intervención en El Gordo y la Flaca, Martin aseguró que una fuente cercana a la cantante le confirmó que la relación terminó en abril del 2022. En aquel momento, el futbolista había iniciado ya su relación con Clara Chía.

No obstante, un mes más tarde, Piqué habría intentado dar marcha atrás y volver con la colombiana. “Piqué se arrepintió de haber dejado a Shakira y decidió intentarlo de nuevo”, explicó Jordi Martin.

Sin embargo, Shakira lo habría rechazado. Poco tiempo después se hizo pública la separación.

No es la primera vez que Jordi Martin trata con severidad a Piqué. Días antes, el reportero publicó un duro mensaje contra el futbolista en redes sociales:

Mucha gente te apoya, Gerard Piqué, pero yo sigo pensando lo que predije hace 12 años: que esta relación te quedaba grande, que tenías un complejo de inferioridad con Shakira