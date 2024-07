Plastilina Mosh: ¿Cuándo Es el Concierto en el Teatro Metropólitan?

Plastilina Mosh anunció su regreso a la Ciudad de México, para presentar su más reciente sencillo, Controlemos el Fuego.

El dueto regiomontano, integrado por Jonás González y Alejandro Rosso, se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 21 de septiembre.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Plastilina Mosh en CDMX?

La venta general de boletos para el concierto de Plastilina Mosh en el Teatro Metropólitan se llevará a cabo este jueves 18 de julio. La preventa para clientes del banco Citibanamex se habilitó desde este miércoles 17 de julio, a través de la plataforma Ticketmaster.

Los costos de los boletos van desde los 488 a los 1,769 pesos.

Nos vemos en Ciudad de México!!

¿Quién es Plastilina Mosh?

Plastilina Mosh se ha consolidado como una de las bandas nacionales más relevantes desde 1998, cuando lanzaron su álbum debut, Aquamosh.

Cuentan con cinco álbumes: Aquamosh (1998), Juan Manuel (2000), Hola Chicuelos (2006), Tasty + B Sides (2006) y All U Need is Mosh (2008). Además, algunas de sus canciones como Peligroso Pop, Let U Know y Aquamosh formaron parte del videojuego de futbol FIFA.

