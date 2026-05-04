La Otra Cara de la Met Gala 2026: ¿Por Qué Hay Polémicas, Boicot y Protestas?

Mientras las celebridades desfilaban con diseños de alta costura dentro del Metropolitan Museum of Art, con motivo de la Met Gala 2026, afuera se desarrollaba una escena paralela que contrastaba con el glamour: protestas, llamados al boicot y acciones simbólicas que marcaron a este evento como una de las ediciones más polémicas de los últimos años.

La Met Gala, considerada el evento el más exclusivo de la moda y con boletos que pueden superar los 100 mil dólares, vivió un “estreno alterno” no solicitado.

En las calles de Manhattan, manifestantes desplegaron su propia alfombra roja para denunciar la desigualdad económica y el papel de las élites en la cultura contemporánea.

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Jeff Bezos, el detonante de la controversia

La principal razón detrás del descontento fue la participación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores y figuras clave del evento. Su presencia detonó críticas por la creciente influencia de multimillonarios en espacios culturales y artísticos.

Activistas acusaron a la gala de convertirse en un escaparate de poder económico más que en una celebración de la moda. Además, señalaron a Amazon, empresa fundada por Bezos, por presuntas prácticas laborales cuestionables y vínculos polémicos con instituciones gubernamentales.

Protestas creativas y acciones radicales

Las manifestaciones no se limitaron a consignas. Colectivos organizaron intervenciones provocadoras, entre ellas, la colocación de cientos de botellas que simulaban orina dentro del museo, una referencia directa a denuncias sobre condiciones laborales en Amazon.

También surgió un evento alternativo: el “Ball Without Billionaires”, un desfile simbólico protagonizado por trabajadores que buscaba cuestionar la narrativa aspiracional del evento y poner el foco en la desigualdad.

Boicot y ausencias que pesan

El clima de tensión llegó hasta la lista de invitados. Algunas figuras públicas rechazaron asistir, sumándose al boicot o marcando distancia frente a la controversia. Incluso actores y actrices, como Meryl Streep y Zendaya, evitaron el evento como gesto de protesta.

Estas ausencias evidenciaron una fractura en la percepción pública de la gala, tradicionalmente vista como un símbolo de aspiración cultural, pero ahora también como un espacio cuestionado por su desconexión con problemáticas sociales urgentes.

Lujo vs. realidad: el debate de fondo

Más allá de la polémica puntual, la Met Gala 2026 reactivó un debate recurrente: ¿puede la moda,y especialmente un evento de este nivel, mantenerse al margen de la desigualdad social y política?

Mientras dentro se celebra el tema “Fashion Is Art”, afuera se cuestiona quién tiene acceso a ese arte y bajo qué condiciones. La opulencia del evento volvió a contrastar con las realidades laborales y económicas que denuncian los manifestantes.

La edición 2026 de la Gala del MET deja claro que su relevancia cultural hoy está atravesada por tensiones políticas, económicas y sociales imposibles de ignorar.