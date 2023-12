Poncho Herrera sigue en ascenso con su carrera internacional, al sumar a su trayectoria un nuevo logro: ser protagonista en la película 'Rebel Moon', dirigida por Zack Snyder.

El actor mexicano aún asimila el hecho de estar en una cinta de gran presupuesto en el universo de Snyder, quien es responsable de títulos como 'La Liga de la Justicia', 'Batman contra Superman', 'El Hombre de Acero', entre otros.

"Es algo que nunca me hubiera imaginado trabajar en una producción de estas características, con tantos efectos especiales, pues sí, con esta gigantez", expresó Herrera a Televisa Espectáculos.

Me siento honrado de que me tomen en cuenta, me siento honrado de ser parte de esta saga porque por lo que tengo entendido va a expandirse y a crecer aún más. Me siento feliz de que me tomen en cuenta, específicamente que pueda trabajar con compañeros que admiro y producciones que tengan esta magnitud