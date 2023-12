¿Por Qué se Hincó Shanik Berman ante Pepillo Origel?

Luego de que la periodista de espectáculos Shanik Berman 'pecara de indiscreta', ventilara temas personales del periodista y conductor Juan José Origel y provocara su molestia al aire, donde la llamó "hocicona", esta se presentó al programa Con Permiso para ofrecerle disculpas.

Video: Entre lágrimas, ¡Shanik se le hinca a Pepillo para pedirle disculpas!

El encuentro con Shanik Berman causó sorpresa entre los asistentes, pero la reacción y gestos de Martha Figueroa eran evidentes.

Y fue entonces cuando Pepillo explicó a su público el motivo por el que la periodista se encontraba en el estudio e hizo un recuento de las desafortunadas declaraciones que propiciaron el malestar de Origel.

Déjenme contarles que hace unos días Shanik Berman en su programa de radio, y también ahí en el programa de Maxine, habló de mí, se hizo más escándalo de todo, que si andaba yo con quién, ¿de dónde sacaría las edades, de dónde sacaría tantas cosas?

Las desafortunadas declaraciones provocaron en Origel una molestia que no pudo disfrazar al aire y le reclamó en su momento lo siguiente:

A mí me tienen hasta acá de todo lo que han hablado de mí, pero miren (gesto obsceno con la mano). Hasta en León, en el periódico donde yo trabajé, una que no sé quién es, una periodicucha habló también y la Shanik… Shanik aquí no te vuelves a aplastar nunca por andar hablando de mí y ande de hocicona

Estas declaraciones causaron en Berman una presunta tristeza por lo que en programas de radio decía sentirse muy mal e incluso lloraba porque ella quiere mucho a Pepillo.

Mi querida Shanik, tú sabes que te he querido durante muchos años, que somos amigos de muchos años y esto fue lo que más me dolió, que una amiga a la que tú quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño y tanto respeto y todo, me molestó muchísimo

Tras manifestar su molestia, Shanik tomó la palabra y justificó sus declaraciones:

Primero, lo que quiero decir, Pepillo, es que te quiero mucho y que no quiero que te enojes conmigo nunca y que no lo hice jamás por lastimarte. Eso fue lo que yo oí y lo que leí y puse el bite tuyo, pero nunca fue para lastimarte

De alguna manera, quería solucionar el problema y recuperar la amista de Origel, entonces, acudió al foro de Con Permiso para pedirle perdón... ¡de rodillas!

"Yo soy judía, y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar, y te quiero decir que me perdones", dijo Shanik de rodillas a los pies de Origel.

Juan José Origel reaccionó ante el gesto y le pidió a Shanik que regresara a su asiento.

No, no, no, no, por favor. Mira, ya viniste, no te guardo ningún rencor, te tengo mucho cariño y tú lo sabes. Yo te conozco, y bien bien bien, no estás

Lo que provocó risas, pero Shanik reiteró que era cierto y que el responsable de ello era su origen.

Es cierto, yo nací dañada porque soy hija de sobrevivientes del Holocausto. Pero yo sólo dije que estaba feliz de que tuvieras un amor y que si no tuvieras un amor, seguirías siendo el soltero más codiciado de México

Y entonces Juan José tomó su copa y le dijo: "¡Salud!".

Vamos a decir salud y olvidarnos de todo. Y sí te vas a aplastar un día de estos. Tú nomás mide tu boquita y ya está

Después de eso, Pepillo se levantó y abrazó a Shanik y esta le pidió a Martha Figueroa, quien por cierto tenía un rostro serio, casi molesto, que se dieran un abrazo tripartito y muy a su pesar, lo hicieron antes de mandar a cortes comerciales.

Aparentemente, las cosas salieron bien para Shanik esta ocasión. Obtuvo el perdón del periodista.

Veamos cuánto dura esta reconciliación.

Con información de N+

