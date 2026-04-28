Precio de Boletos de Karol G en México 2026: Costos, Zona y Mapa del Tropitour en el Estadio GNP
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Conoce los precios de los boletos para Karol G en México con su Tropitour 2026. Te mostramos el mapa oficial del Estadio GNP y BBVA, zonas, costos por sección y paquetes VIP.
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Karol G ya está lista para conquistar a México con su “Viajando por el Mundo Tropitour”. La estrella colombiana confirmó dos paradas imprescindibles en territorio mexicano: el 6 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey y el 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
La carrera por las entradas comienza pronto: la preventa inicia el 29 de abril, mientras que la venta general abrirá el 30 de abril a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.
Para que no te tome desprevenido, analizamos la distribución de los recintos donde se presentará con base en el mapa oficial que ya circula en redes.
El diseño destaca por un escenario principal conectado a una pasarela que remata en una plataforma central, garantizando que "La Bichota" esté cerca de sus fans tanto en los Pits como en las zonas generales.
Las secciones se dividen en PITS (la zona de mayor proximidad), General A y B (en cancha), Gradas (con diversos niveles de visibilidad) y exclusivas Zonas VIP con beneficios adicionales. Esta configuración será el estándar para ambas ciudades.
¿Cuánto cuestan los boletos de Karol G en la CDMX (Estadio GNP Seguros)?
Si tu destino es la capital, estos son los precios oficiales reportados:
PITS: $12,264
General A: $4,943 / General B: $1,848
Zona GNP: $4,737 a $8,172
Verde B: $3,331 a $5,270 / Naranja B: $2,703 a $4,402
Verde C: desde $2,046 / Naranja C: desde $1,228
Personas con discapacidad (PCD): $1,848
Experiencias VIP en CDMX
Para quienes buscan un nivel superior de lujo, los paquetes alcanzan las siguientes cifras:
VIP 200 Copas (Pit): $35,979
VIP Carolina (General A): $13,038
VIP Papacito (General B): $8,348
VIP Ivony Bonita (GNP): $20,735
VIP Latina Foreva (GNP): $19,425
Precios para Monterrey (Estadio BBVA)
En la Sultana del Norte, los costos mantienen rangos similares pero con nomenclaturas locales:
PITS: $12,276
Cancha VIP A y B: $5,394 / Cancha General: $1,835
Club Seats: hasta $6,562
Norte y gradas altas: desde $1,550
Laterales y cabeceras: $2,840 a $4,755
PCD: $1,835
Paquetes VIP Monterrey
VIP 200 Copas (Pit): $35,989
VIP Carolina (VIP A/B): $13,402
VIP Papacito (Cancha general): $8,335
VIP Latina Foreva: $18,555
VIP Ivony Bonita: $19,865
¿Cuál es la mejor zona para ti?
La elección depende de tu presupuesto: la mejor experiencia está en los Pits o VIP por la cercanía; un balance ideal entre costo y vista se encuentra en General A o zonas GNP/Club; mientras que la opción económica reside en las gradas altas como Naranja C. Aunque las cifras finales pueden ajustarse por cargos por servicio, este desglose es la guía definitiva para planear tu inversión.
Finalmente, recuerda estos puntos clave: la venta es exclusiva por Ticketmaster, la disponibilidad será limitada debido a la altísima demanda y el mapa, aunque oficial, es ilustrativo y podría sufrir ajustes de producción. El Tropitour se perfila como uno de los eventos más importantes del año en México.
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