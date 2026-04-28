Precio de Boletos de Karol G en México 2026: Costos, Zona y Mapa del Tropitour en el Estadio GNP

Karol G ya está lista para conquistar a México con su “Viajando por el Mundo Tropitour”. La estrella colombiana confirmó dos paradas imprescindibles en territorio mexicano: el 6 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey y el 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

La carrera por las entradas comienza pronto: la preventa inicia el 29 de abril, mientras que la venta general abrirá el 30 de abril a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.

Para que no te tome desprevenido, analizamos la distribución de los recintos donde se presentará con base en el mapa oficial que ya circula en redes.

El diseño destaca por un escenario principal conectado a una pasarela que remata en una plataforma central, garantizando que "La Bichota" esté cerca de sus fans tanto en los Pits como en las zonas generales.

Las secciones se dividen en PITS (la zona de mayor proximidad), General A y B (en cancha), Gradas (con diversos niveles de visibilidad) y exclusivas Zonas VIP con beneficios adicionales. Esta configuración será el estándar para ambas ciudades.

¿Cuánto cuestan los boletos de Karol G en la CDMX (Estadio GNP Seguros)?

Si tu destino es la capital, estos son los precios oficiales reportados:

PITS: $12,264

General A: $4,943 / General B: $1,848

Zona GNP: $4,737 a $8,172

Verde B: $3,331 a $5,270 / Naranja B: $2,703 a $4,402

Verde C: desde $2,046 / Naranja C: desde $1,228

Personas con discapacidad (PCD): $1,848

Experiencias VIP en CDMX

Para quienes buscan un nivel superior de lujo, los paquetes alcanzan las siguientes cifras:

VIP 200 Copas (Pit): $35,979

VIP Carolina (General A): $13,038

VIP Papacito (General B): $8,348

VIP Ivony Bonita (GNP): $20,735

VIP Latina Foreva (GNP): $19,425

Precios para Monterrey (Estadio BBVA)

En la Sultana del Norte, los costos mantienen rangos similares pero con nomenclaturas locales:

PITS: $12,276

Cancha VIP A y B: $5,394 / Cancha General: $1,835

Club Seats: hasta $6,562

Norte y gradas altas: desde $1,550

Laterales y cabeceras: $2,840 a $4,755

PCD: $1,835

Paquetes VIP Monterrey

VIP 200 Copas (Pit): $35,989

VIP Carolina (VIP A/B): $13,402

VIP Papacito (Cancha general): $8,335

VIP Latina Foreva: $18,555

VIP Ivony Bonita: $19,865

¿Cuál es la mejor zona para ti?

La elección depende de tu presupuesto: la mejor experiencia está en los Pits o VIP por la cercanía; un balance ideal entre costo y vista se encuentra en General A o zonas GNP/Club; mientras que la opción económica reside en las gradas altas como Naranja C. Aunque las cifras finales pueden ajustarse por cargos por servicio, este desglose es la guía definitiva para planear tu inversión.

Finalmente, recuerda estos puntos clave: la venta es exclusiva por Ticketmaster, la disponibilidad será limitada debido a la altísima demanda y el mapa, aunque oficial, es ilustrativo y podría sufrir ajustes de producción. El Tropitour se perfila como uno de los eventos más importantes del año en México.

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