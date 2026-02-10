Zayn Malik en México: Estos Son los Precios de los Boletos para su Show en el Estadio GNP

La estrella británica Zayn Malik se presentará el sábado 20 de junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, como parte de su gira The Konnakol Tour en México.

Este concierto ya genera expectativa por sus experiencias VIP y boletos disponibles en distintos niveles de acceso.

La visita forma parte de una gira global que arranca en mayo de 2026 en Manchester y que lo llevará por varias ciudades de Norteamérica y Sudamérica antes de concluir en noviembre en Miami.

Boletos: preventas, zonas y precios aproximados

La venta de entradas para Zayn en Ciudad de México se hará a través de Ticketmaster y contempla varias etapas:

VIP Key Presale: 10–12 de febrero

Preventa Banamex: 12 de febrero

Venta general: 13 de febrero.

Precio de los boletos del concierto de Zayn Malik en México

Estos serán los precios de los boletos del concierto de Zayn Malik en la capital mexicana:



AMARILLO: $8,883.35

ROJO: $4,439.25

AZUL: $3,819.25

ROSA: $3,075.25

ZONA GNP: $2,703.25

VERDE B: $2,499.85

NARANJA B: $1,587.25

VERDE C: $1,336.70

NARANJA C: $843.25

GENERAL B: $1,339.25

*con cargos*

Experiencias VIP y sus beneficios

Una de las principales novedades para este concierto han sido los paquetes VIP, que no solo dan acceso al concierto sino experiencias adicionales diseñadas para sus seguidores más apasionados. Entre los beneficios reportados por medios especializados están:

Ultimate VIP Lounge Experience

Acceso anticipado al inmueble.

Póster del tour previamente autografiado.

Artículo de regalo exclusivo y gafete VIP / lanyard conmemorativo.

Oportunidad de comprar merchandising antes del público general.

Check-in exclusivo y atención personalizada de staff.

VIP Lounge Experience

Acceso anticipado y póster turista.

Artículo VIP y gafete conmemorativo.

Preferencia para compra de mercancía antes del concierto.

Premium VIP Experience

Boleto con asiento reservado en zona premium (Amarillo).

Póster oficial del tour.

Artículo VIP, gafete y acceso anticipado.

Early Entry VIP Experience

Acceso prioritario al inmueble con boleto General B.

Merchandising y memorabilia.

Acceso anticipado y check-in exclusivo.

En todos los niveles, el común denominador es el acceso anticipado al Estadio GNP Seguros, así como la posibilidad de adquirir productos oficiales del artista antes del inicio del show, sin que estos paquetes incluyan interacción directa con Zayn Malik.