Premios Grammy 2023: Lista de Principales Ganadores

Este domingo 5 de febrero se realizó la 65 entrega de los Grammy, en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles, en donde Beyoncé hizo historia al convertirse en la artista con más números de Grammys al ganar cuatro de las nueve candidaturas de este año con su disco Renaissance.

A continuación, los principales ganadores de la premiación:

Premio al álbum del año

Harry Styles se llevó el codiciado Grammy al álbum del año este domingo, con su Harry's House, su tercer disco con acústicas suaves y sintetizadores que se complementan con letras personales.

El cantante, quien interpretó su masivo éxito "As It Was", ganó más temprano el gramófono al mejor álbum pop del año con la misma producción.

Video: ¿Quiénes Fueron Los Triunfadores de los Grammys 2023? Grabación del año: “About Damn Time”, Lizzo Lizzo se llevó el premio de grabación del año por "About Damn Time", pronunciando un discurso conmovedor que hizo que muchos en el público se pusieran de pie, incluyendo a Beyoncé, Taylor Swift y Adele.

La canción del año fue "Just Like That" de Bonnie Raitt

La cantautora Bonnie Raitt superó a sus rivales para ganar el premio a canción del año por "Just Like That", un tema que habla sobre donación de órganos.



Raitt ganó otros dos Grammy en la noche, a mejor interpretación de música americana y mejor canción de american roots.

Beyoncé y sus cuatro premios de la noche

Por su parte, Beyoncé ganó el premio a mejor canción R&B por "Cuff It", grabación de música dance/electrónica por "Break My Soul", interpretación tradicional R&B por "Plastic Off the Sofa" y mejor álbum de música dance/electrónica por Renaissance, su séptimo álbum de estudio que también estuvo nominado a álbum del año.

Video: Beyoncé Hace Historia en los Grammys Samara Joy se lleva la categoría de artista revelación La cantante de jazz Samara Joy ganó el premio a mejor nuevo artista y obtuvo también el premio a mejor álbum de jazz vocal por Linger Awhile.

Natalia Lafourcade y Marc Anthony ganan Grammys

El gramófono a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo texana) se lo llevó Un canto por México - El musical, de Natalia Lafourcade. La cantante no pudo estar presente en la ceremonia.

El recién casado Marc Anthony se llevó en ausencia el premio a mejor álbum tropical latino por Pa'lla Voy.

También Arturo O'Farrill recibió el premio a mejor álbum de latin jazz por Fandango At The Wall In New York, realizado con su agrupación The Afro Latin Jazz Orchestra y The Congra Patria Son Jarocho Collective.

Compositora de "Assassin's Creed" se lleva el primer Grammy para un videojuego

La compositora que musicalizó "Assassin's Creed", Stephanie Economou, se alzó con el primer Grammy para un videojuego.

El sector había buscado por años una categoría que celebrara la banda sonora de los videojuegos, un reconocimiento que materializa el impacto que la industria y su música tienen en la cultura pop.



Los nominados que inauguraron el espacio fueron los compositores detrás de "Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok", "Call Of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy" y "Old World".



Economu al recibir su gramófono agradeció a todos los que instaron a la Academia de la Grabación a finalmente incluir esta categoría en su prestigiosa celebración anual.

Video: El Grammy Reconoce la Banda Sonora de Un Videojuego Viola Davis se une al grupo de artistas "EGOT" La actriz estadounidense Viola Davis ganó este domingo un Grammy en la categoría a mejor álbum hablado y gracias a dicho reconocimiento se ha convertido en un miembro más del selecto grupo de los "EGOT", artistas que han conseguido un Emmy, un Óscar, un Grammy y un Tony.

Esta es la primera vez que la actriz había sido nominada a un premio de la Academia de la Grabación y salió triunfadora gracias a su narración en el audiolibro "Finding me".

Video: Viola Davis Ingresa al Club EGOT Rosalía gana el Grammy a mejor álbum latino alternativo por Motomami Rosalía gana el Grammy a mejor álbum latino alternativo o de rock en la 65ª edición de estos premios, anunció la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Te recomendamos: Shakira Tendrá Exposición Interactiva en Museo del Grammy

La artista catalana, que no asistió a la pregala de estos galardones, competía con Tinta y Tiempo, de Jorge Drexler; 1940 Carmen, de Mon Laferte; Alegoría, de Gaby Moreno; y con Los Años Salvajes, obra de Fito Páez.

No es el primer Grammy anglosajón para la cantante que también se adjudicó el premio en la misma categoría en 2020, un año en el que además fue nominada como mejor nueva artista.

"Encanto" gana tres Grammy a mejor canción y banda sonora en medios visuales

La película "Encanto" ganó tres Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales, en la de mejor banda sonora para medios visuales y en la de mejor canción compuesta para medios visuales, anunció este domingo la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

El filme ambientado en el folclore colombiano barrió a todos sus oponentes en los apartados relativos a mejor banda sonora y canción durante la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo en Los Ángeles.

En la primera categoría, la cinta logró imponerse a las bandas sonoras de "Elvis", "West Side Story", "Stranger Things" y "Top Gun: Maverick".

En la segunda, "Encanto" hizo lo propio de la mano de Germaine Franco ante Michel Giacchino ("The Batman"), Hans Zimmer ("No Time to Die"), Jonny Greenwood ("The Power of the Dog") y Nicholas Britell ("Succession: Season 3").

Video: Los Mejores "Looks" de la Fiesta de los Grammys 2023 La compositora hispana fue la encargada subir al escenario y recoger el segundo galardón con un bonito recuerdo al puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador del éxito "Dos Oruguitas" que también forma parte de la banda sonora de "Encanto".

Miranda es el compositor de "We Don't Talk About Bruno", que integra el repertorio de la laureada producción, y se alzó con el gramófono dorado en la categoría de mejor canción compuesta para medios visuales.

"Gracias a los músicos que crearon esto e hicieron el mundo un poco mejor con esta película", afirmó emocionada la creadora mientras sostenía un papel donde iba leyendo un discurso que terminó en español pronunciado un sentido "muchas gracias, mamá".

El tema "We Don't Talk About Bruno" se convirtió en un éxito rotundo desde su lanzamiento a finales de 2021 y se erigió como la más escuchada de la plataforma YouTube en Estados Unidos durante 2022.

Con información de agencias.

JLR/OGG