Grupo Frontera, Nuevo Miembro de la Academia de los Grammy

La Academia de la Grabación, encargada de los premios Grammy, informó que invitó a Grupo Frontera, responsable de éxitos como un x100to y El amor de su vida, a formar parte de la organización.

Al respecto, la agrupación de origen texano publicó un comunicado en el que agradeció la valiosa invitación de parte de la Academia.

La Academia también invitó al panameño Sech y 3 mil 900 músicos más para convertirse en miembros oficiales y participar en las votaciones de los Grammy 2025, que se llevarán a cabo el 2 de febrero del próximo año.

