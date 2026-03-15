Premios Oscar 2026: Estas Son las Parejas que Brillaron a su paso por la Alfombra Roja

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 no solo fue escenario de los looks más comentados de la noche, también se convirtió en una pasarela para algunas de las parejas más queridas,y elegantes, de la industria del entretenimiento.

Entre vestidos deslumbrantes, trajes impecables y gestos cómplices frente a las cámaras, varias duplas captaron la atención del público y demostraron que el glamour también se comparte.

Estas fueron algunas de las parejas que brillaron juntas durante la antesala de la ceremonia más importante del cine.

Paul Mescal y Gracie Abrams

El actor irlandés Paul Mescal y la cantante Gracie Abrams fueron una de las apariciones más comentadas de la noche.

La pareja, que ha mantenido una relación relativamente discreta, caminó junta por la alfombra roja de los Oscar con una presencia elegante y relajada. Mescal apostó por un look clásico, mientras Abrams optó por un vestido sofisticado que rápidamente llamó la atención de fotógrafos y fans.

Foto: GettyImages

Kirsten Dunst y Jesse Plemons

Una de las parejas más consolidadas de Hollywood también se hizo presente: Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

Los actores, que han trabajado juntos en varias ocasiones y comparten una historia que comenzó durante el rodaje de Fargo, se mostraron cercanos y sonrientes ante las cámaras. Su aparición reafirmó por qué siguen siendo una de las duplas favoritas del público.

Foto: GettyImages

Ed Harris y Amy Madigan

La actriz Amy Madigan, quien contiende por un Oscar como mejor actriz de reparto, llegó acompañada de su esposo, el también legendario actor Ed Harris.

Con décadas de carrera y de matrimonio, ambos protagonizaron uno de los momentos más entrañables de la alfombra roja. Su presencia recordó que, en Hollywood, algunas historias de amor también resisten el paso del tiempo.

Foto: GettyImages

Emma Stone y Dave McCary

La ganadora del Oscar Emma Stone apareció junto a su esposo, el director y guionista Dave McCary.

Aunque McCary suele mantener un perfil bajo, acompañó a la actriz durante esta importante noche para la industria del cine. La pareja posó sonriente, mostrando una química natural que siempre despierta simpatía entre los fans.

Foto: GettyImages

Stellan Skarsgård y Megan Everett

El reconocido actor sueco Stellan Skarsgård, que hoy compite por primera vez por un Oscar en la categoría de mejor actor, asistió a la ceremonia junto a su esposa Megan Everett.

La pareja desfiló con elegancia y serenidad por la alfombra roja, sumándose a la lista de invitados que aportaron un toque de sofisticación clásica a la gala.

Foto: GettyImages

Ryan Coogler y Zinzi Coogler

El director de Sinners, Ryan Coogler, llegó acompañado de su esposa, la productora Zinzi Coogler. Sinners tiene hasta ahora el récord a la película más nominada en la historia de los premios Oscar.

Ambos han trabajado juntos en varios proyectos cinematográficos, convirtiéndose en una dupla creativa dentro y fuera de la pantalla. Durante la alfombra roja, se mostraron relajados y orgullosos de formar parte de una de las noches más importantes para el cine.

Foto: GettyImages

Más allá de los premios y las nominaciones, la alfombra roja de los Oscar 2026 volvió a demostrar que el glamour de Hollywood también se vive en pareja. Entre flashes y entrevistas, estas duplas dejaron algunos de los momentos más memorables de la antesala de la ceremonia.

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado