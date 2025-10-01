Frankenstein Vive sus Emociones en el Primer Tráiler del Esperado Proyecto de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro da voz a 'Frankenstein', en una nueva visión cinematográfica del icónico personaje literario. Con la frase: "Si no me dejas amar, entonces me entregaré a la ira", el director de cine mexicano aleja al monstruo de su identidad de criatura torpe y silenciosa, y lo convierte en un ente lleno de emociones.

'Frankenstein' marca una reinterpretación profundamente emocional e introspectiva de la novela escrita por Mary Shelley en 1818.

En esta versión, el relato se centra en la perspectiva del propio monstruo, interpretado por Jacob Elordi, quien encarna una criatura culta, trágica y consciente de su origen y su dolorosa existencia.

Netflix revela primer tráiler completo de ‘Frankenstein’

Este 1 de octubre de 2025, Netflix usó sus redes sociales para revelar el primer tráiler completo de ‘Frankenstein’, historia que el cineasta mexicano lleva más de una década desarrollando.

“'Frankenstei'n ha estado conmigo desde que tengo memoria. Lo he estudiado, leído y soñado por años”, dijo Guillermo del Toro a Tudum (Netflix, 2023).

En aquella misma charla, Del Toro señaló que los monstruos se han convertido en su sistema de creencias personal: "Hay rastros de Frankenstein en mis películas.”

Explicó que, para él, esta película representa "la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida".

La historia, que se estrenará en cines el próximo 7 de noviembre, cuenta con un reparto integrado por: Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, además de Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz (dos veces ganador del Oscar).

A diferencia de la adaptación clásica de 1931 dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff, Del Toro se acerca más al espíritu original de Shelley, con escenas que remiten directamente a la novela: desde la creación durante una tormenta eléctrica, hasta una caza entre creador y criatura en el helado Ártico.

También se deja ver una relación ambigua entre el monstruo y Elizabeth Harlander, interpretada por Mia Goth.

El monstruo debuta en Venecia

En agosto pasado, Guillermo del Toro presentó su versión de 'Frankenstein' en el Festival de Cine de Venecia, en donde recibió una ovación de 13 minutos. Semanas después, llegó al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), en donde recibió el Ebert Director Award, reconocimiento que le otorgó el TIFF por su trayectoria.

Del Toro asistió a ambos eventos acompañado de su esposa, Kim Morgan.

Guillermo del Toro: una carrera marcada por los monstruos

Con ‘Frankenstein’, Guillermo del Toro refuerza su lugar como uno de los cineastas más influyentes del siglo XXI. Guillermo del Toro ha dedicado su carrera a humanizar a los monstruos (El espinazo del diablo, El laberinto del fauno o Crimson Peak), convirtiéndolos en espejos de nuestra condición más vulnerable.

En una charla para el diario El País confesó: “Vivimos en un tiempo de terror e intimidación. La respuesta para mí son el amor y el perdón. La pregunta central de la novela es qué nos hace humanos. No tenemos tarea más urgente que seguir siéndolo, en un momento en que todo nos empuja hacia la polarización. El filme trata de mostrar nuestro derecho a la imperfección, a entendernos como seres humanos en las circunstancias más opresivas"

Del Toro es reconocido por estar detrás de una filmografía que mezcla el horror gótico con una sensibilidad poética incomparable.

El cineasta es ganador de tres premios Oscar, incluyendo Mejor Director, Mejor Película y Mejor Película Animada.

Tras su llegada a cines, ‘Frankenstein’ podrá ser vista en Netflix.

smll