¿Cómo Ver Mi Primera Canción de Spotify? Paso a Paso para Descubrir Cuál Escuchaste

Spotify sorprendió a sus usuarios con una nueva experiencia interactiva que permite descubrir cuál fue la primera canción que escucharon en la plataforma, además de otras estadísticas históricas sobre sus hábitos musicales. La función forma parte de la celebración por los 20 años de la app y ya se volvió viral en redes sociales.

La herramienta funciona como una especie de “Spotify Wrapped histórico”, ya que recopila datos desde el primer día que abriste tu cuenta. Entre las estadísticas disponibles aparecen tu canción inicial, artistas más escuchados, géneros favoritos y hasta el número total de canciones reproducidas.

¿Cómo ver tu primera canción escuchada en Spotify? Paso a paso

Para descubrir cuál fue el primer tema que reproduciste en Spotify, debes seguir estos pasos desde la aplicación móvil:

Abre la app de Spotify en tu celular.

En la pantalla principal busca el banner llamado “La Fiesta del Año” o “Spotify 20”.

Da clic en “Toca para empezar”.

Espera a que cargue la experiencia interactiva.

Navega entre las tarjetas hasta encontrar tu primera canción reproducida.

Algunos usuarios también pueden acceder escribiendo “Spotify 20” o “Tus Años en Modo Fiesta” en el buscador de la plataforma.

¿Qué otras estadísticas puedes ver?

Además de mostrar la primera canción que escuchaste, la experiencia incluye otros datos personalizados como:

Tu artista más reproducido de todos los tiempos.

La cantidad total de canciones escuchadas.

Tus eras musicales favoritas.

Una playlist con tus canciones más reproducidas históricamente.

Estadísticas para compartir en redes sociales.

Spotify explicó que esta función busca convertir el historial musical de los usuarios en una “cápsula del tiempo” nostálgica similar a Wrapped, pero tomando en cuenta toda la vida de la cuenta y no solo un año específico.

¿Está disponible para todos?

La nueva función comenzó a desplegarse globalmente durante mayo de 2026 y, por ahora, está enfocada principalmente en dispositivos móviles. Algunos usuarios podrían tardar unos días más en recibirla dependiendo de la actualización de su app.

¿Qué es Spotify Wrapped?

Spotify lanzó Spotify Wrapped en 2016 como una campaña anual para mostrar las canciones, artistas y géneros más escuchados de cada usuario. Con el paso de los años, la función se convirtió en una de las tendencias más populares en redes sociales cada diciembre.