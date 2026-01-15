Primera Imagen de Sophie Turner como Lara Croft: ¿Qué Sabemos de la Serie?

Ya tenemos la primera imagen oficial de Sophie Turner interpretando a la icónica Lara Croft en la próxima serie live action de Tomb Raider.

Este adelanto generó emoción entre fanáticos de la franquicia y seguidores de la actriz británica.

La foto muestra a Turner, conocida mundialmente por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, caracterizada con el clásico atuendo de la heroína: tank top, pantalones cargo, gafas rojas y su emblemática actitud aventurera, en una interpretación que parece rendir homenaje tanto a los videojuegos originales como al espíritu del personaje.

¿Qué sabemos de la serie?

La nueva adaptación televisiva de Tomb Raider está siendo producida por Amazon MGM Studios y cuenta con Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) como creadora, guionista y productora ejecutiva del proyecto.

Además de Sophie Turner, el elenco confirmado incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Bill Paterson y Celia Imrie, que darán vida a personajes clave dentro del universo narrativo de la serie.

La producción de la serie Tomb Raider comenzó oficialmente en enero de 2026, con filmaciones en marcha para capturar las intensas aventuras de la arqueóloga en una historia que, aunque mantiene detalles bajo reserva, promete una exploración más profunda del personaje y su mundo.

¿Cuándo se estrena?

A diferencia de otros proyectos de alto perfil, todavía no existe una fecha oficial de estreno confirmada.

Sin embargo, tomando en cuenta el calendario de producción,que apenas comienza en enero de 2026, y el desarrollo de otras series ambiciosas de la plataforma, expertos de la industria y medios especializados estiman que la serie podría llegar a finales de 2026 o incluso en algún punto de 2027.

Esto significa que, aunque los fans ya pueden disfrutar del primer vistazo, todavía falta tiempo para ver a Lara Croft en acción en formato de serie de televisión.

La franquicia Tomb Raider es una de las más queridas del mundo de los videojuegos desde su debut en 1996, y ha tenido varias adaptaciones a cine y animación a lo largo de los años.

La llegada de una serie live action de alta producción con una figura como Sophie Turner al frente representa una apuesta importante.

Mientras tanto, los seguidores de Lara Croft también esperan otros proyectos relacionados con la franquicia, como el videojuego Tomb Raider: Legacy of Atlantis, previsto para lanzarse en 2026.

Historias recomendadas: