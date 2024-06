El príncipe William asistió el viernes, día de su 42 cumpleaños, al concierto de Taylor Swift en Londres, acompañado de sus dos hijos mayores, George, de 10 años, y Carlota, de 9, según reveló este sábado en redes sociales.



El palacio de Kensington publicó una foto en X en la que se ve a la cantante estadounidense haciéndose un selfi con el heredero al trono británico y los niños detrás del escenario antes de empezar el concierto en el estadio de Wembley.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o